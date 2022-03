Le match Real-PSG a débuté...pour Antonio Rudiger

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, le défenseur allemand Antonio Rudiger apparaît comme l'une des principales attractions du mercato à venir. Le PSG et le Real Madrid ont notamment des contacts réguliers avec l'entourage du taulier des Blues.

Qu'il devient difficile de prolonger un joueur en ce moment. Les clubs sont fragilisés par la crise sanitaire et les joueurs sont toujours plus exigeants dans les négociations de contrat. Le PSG connaît bien cette situation pour la vivre avec Kylian Mbappé. Toutefois, il sait aussi en profiter dans l'autre sens pour tenter d'obtenir des recrues à moindre coût. Le dernier exemple en date concerne Antonio Rudiger. Le solide défenseur central allemand tarde à prolonger son contrat avec Chelsea. Ses performances avec le champion d'Europe 2021 n'ont pas laissé insensibles les gros clubs européens avec un intérêt marqué du Real Madrid en plus des Parisiens.

Les deux formations, adversaires actuellement en Ligue des Champions, sont aussi engagées dans une bataille pour Rudiger. Selon les informations de Sky Sports News, les représentants du défenseur de la Mannschaft sont régulièrement en contact avec les madrilènes et les parisiens. Le PSG comme le Real Madrid possèdent leurs chances d'attirer le joueur cet été, lequel recherche un projet solide pour la saison prochaine et analysera le tout au cas par cas.

Annoying end in an hard-fought final - the luck was not on our side today. But this won't bring us down 👊🏾🙏🏾 Thanks for today's support at Wembley! 🤞🏾 #Hustle #AlwasyBelieve pic.twitter.com/cJNga3xVod