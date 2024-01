Le LOSC agressé pour Leny Yoro, le PSG en sueur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Leny Yoro est sans conteste l’un des joueurs les plus courtisés lors de ce mercato hivernal. Le PSG adorerait recruter le défenseur du LOSC au même titre que le Real Madrid.

Auteur d’une première saison époustouflante sous les couleurs du LOSC à seulement 18 ans, Leny Yoro est l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. En toute logique, l’international espoirs français suscite des convoitises et plusieurs clubs aimeraient le recruter dès le mercato hivernal. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui a manifesté son intérêt auprès des dirigeants lillois il y a quelques jours. Olivier Létang a pour le moment fermé la porte au départ de Leny Yoro en cours de saison. Cela n’empêche pas le Real Madrid de rejoindre la bataille et de tenter sa chance à son tour.

En effet, Todo Fichajes dévoile ce mardi que les dirigeants du club merengue font de Leny Yoro leur piste n°1 afin de compenser la blessure de David Alaba, out jusqu’à la fin de la saison au même titre qu’Eder Militao. Le club merengue a toujours adoré piocher en Ligue 1 pour recruter des jeunes talents et après Varane, Camavinga ou encore Mendy et Tchouaméni, c’est le défenseur du LOSC qui est sur les tablettes de Florentino Pérez. Le média espagnol indique que le Real Madrid va tenter de finaliser le dossier d’ici la fin du mercato jeudi soir. Mais à moins d’une offre supérieure à 50 millions d’euros, il sera très difficile pour ne pas dire impossible de convaincre les dirigeants de Lille de céder leur meilleur défenseur à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Il sera néanmoins intéressant de voir si ce regain d’intérêt de la part du Real Madrid pour Leny Yoro fera bouger le PSG, qui pourrait se réveiller et surenchérir pour tenter de rafler la mise. Quoi qu’il en soit, ce dossier reste à surveiller de très près.