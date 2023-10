Le fiasco PSG, Luis Enrique accusé de mentir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la lourde défaite du PSG à Newcastle (4-1) en Ligue des Champions, les critiques pleuvent sur la tactique adoptée par Luis Enrique ainsi que sur la communication du coach parisien au sujet de Kylian Mbappé.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain est tombé de très haut sur la pelouse de Newcastle lors de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Balayé par une équipe des Magpies totalement survolée, le PSG a été replongé en plein doute. Le dispositif tactique de Luis Enrique en 4-4-2 et qui s’apparente plus à un 4-2-4 est très critiqué, d’autant que l’équipe parisienne brillait dans un dispositif plus classique avec trois milieux de terrains et trois attaquants il y a encore trois matchs. La rencontre face au Borussia Dortmund avait été très aboutie en 4-3-3, ce qui pousse Daniel Riolo à fortement critiquer les choix de l’ex-sélectionneur de l’Espagne. Au micro de RMC, le journaliste n’y a pas été de main morte avec Luis Enrique, critiquant fortement ses choix incompréhensibles en matière de tactique.

⌛️ C'est terminé à St James' Park. Le Paris Saint-Germain s'incline contre Newcastle (4-1) dans cette deuxième journée de poules de @ChampionsLeague.#NEWPSG I #UCL pic.twitter.com/ilewA715E4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2023

« Luis Enrique construit son équipe, il est en phase de découverte, on est d’accord pour le suivre, on accepte une réflexion globale. On comprend vite qu’il a trouvé son milieu de terrain avec Vitinha, Ugarte et Zaïre-Emery. Les trois montrent de belles choses, le PSG fait un gros match en 4-3-3 contre Dortmund, on pense qu’il a trouvé son système mais dès le match suivant contre l’OM, il innove. Mais à aucun moment on peut imaginer qu’il va continuer avec son 4-2-4, que ça va aller au-delà d’un one shot. Quand tu es en phase de reconstruction ça n’a aucun sens de changer, tu dois donner du vécu et du temps à ton système. Il continue à Clermont où cela ne se passe pas bien du tout, le PSG est troué et concède beaucoup trop d’occasions et se fait déchirer défensivement. Personne ne pouvait imaginer que Luis Enrique allait recommencer à Newcastle » indique Daniel Riolo au sujet de la tactique adoptée par Luis Enrique avant de poursuivre.

« Ce système, c’est de la merde ! »

« Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Ce système c’est de la merde ! Personne ne joue comme ça, lui il va inventer ? Quand tu n’es pas un génie dans le monde, tu regardes ce que font les autres. Personne ne fait ça en Europe ! Le milieu du PSG prend l’eau et en plus il n’ajuste pas, il ne change pas et il envoie chier tout le monde en disant qu’il a raison. Je ne supporte pas les fameux génies incompris » peste Daniel Riolo, qui s’est ensuite épenché sur un autre problème, le cas Kylian Mbappé. Il parait clair que l’international français n’est pas en forme et pourtant, Luis Enrique persiste et signe face aux médias en indiquant que son vice-capitaine est à 100 %. Un mensonge de la part du coach du PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Quand Luis Enrique nous dit qu’il n’y a pas de problème Mbappé et qu’il est à 100 %, il ment et il se fout de notre gueule. On voit bien qu’il n’est pas à 100 %. Il faut le sortir parfois, le faire reposer… Mais si tu le fais jouer du début à la fin et qu’il affiche ce niveau, tu te fous de nous. Quand on avait pendant des années les entraîneurs qui n’étaient pas libres de leur choix, tu ne peux rien dire. Mais Luis Enrique c’est le patron, si c’est vraiment toi le patron, tu as un joueur en fin de contrat qui n’est pas en forme : met le sur le banc ! Ne viens pas nous dire qu’il est à 100 % car on n’est pas en forme, on sait ce que fait un Mbappé en forme en Equipe de France où en Ligue des Champions. Là ce n’est pas le cas, il n'avance pas ! » a lancé Daniel Riolo, qui commence à émettre de plus en plus de doutes au sujet de Luis Enrique, que cela soit sur la communication de l’entraîneur espagnol mais également au sujet de ses choix tactiques.