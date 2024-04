Le divorce Mbappé-Luis Enrique officialisé par téléphone ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mais quand l'entraîneur du PSG s'attaque à Kylian Mbappé, forcément cela fait du bruit.

La presse espagnole se régale de voir que la tension grimpe au Paris Saint-Germain autour du cas de Kylian Mbappé. Si la décision du joueur français de 25 ans de rejoindre le Real Madrid suffit déjà au bonheur des médias madrilènes, ceux de Barcelone pensent que tout cela va rendre service au Barça au moment où le club français va croiser la route des Catalans en quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi prochain au Parc des Princes.

Alors, la scène de dimanche soir au Vélodrome, lorsque Mbappé a montré son agacement au moment d'être remplacé par Gonçalo Ramos, puis son message sur Instagram ont mis en joie l'Espagne...et en colère le clan Mbappé à en croire Defensa Central. Le média spécialisé dans l'actualité du Real Madrid explique que le père du champion du monde français aurait personnellement contacté par téléphone Florentino Perez suite aux événements intervenus lors d'OM-PSG. Et pas pour lui dire du bien de la situation actuelle à Paris et notamment le comportement de Luis Enrique avec son fils.

Divorce Luis Enrique-Mbappé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Luis Alberto Lopez, journaliste pour Defensa Central, précise ce mercredi la nature des propos qu'auraient tenu Wilfrid Mbappé au patron des Merengue. « La relation avec lui (Ndrl : Luis Enrique) est terminée, nous ne rendrons rien public, mais c'est quelque chose qui met Kylian très en colère », aurait expliqué, en substance, le père du joueur parisien à Florentino Perez lors de cette discussion téléphonique. Et notre confrère de préciser que le clan Mbappé aurait fait savoir que malgré l'agacement très vif concernant l'attitude de Luis Enrique ces dernières semaines, il n'y aura aucun affrontement verbal entre Kylian et l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid ne souhaite pas non plus que le départ de la star française se passe avec fracas, l'idée d'un affrontement avec Nasser Al-Khelaifi n'étant pas du goût du grand patron madrilène.