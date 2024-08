Le coup inattendu de Liverpool avec un joueur du PSG

L'arrivée de Joao Neves au PSG assombrit clairement l'avenir de Manuel Ugarte à Paris. Un départ de l'Uruguayen est d'autant plus probable qu'il est convoité au mercato. Après Manchester United, Liverpool s'intéresse au milieu de terrain.

Pour beaucoup, la gestion de Manuel Ugarte par le PSG est un véritable gâchis. Transféré du Sporting Portugal pour 60 millions d'euros, le milieu uruguayen a été la bonne satisfaction du début de saison dernière. Néanmoins, moins performant par la suite, il a été mis sur le banc par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol n'a jamais compté sur Ugarte dans les matchs qui comptaient en seconde partie de saison. Le désamour est tel que l'Uruguayen sera vendu par le PSG cet été en cas de belle offre. Manchester United est vite arrivé aux renseignements mais les choses se sont compliquées pour les Red Devils.

En effet, le PSG est exigeant financièrement. Les Parisiens demandent une somme proche de celle dépensée il y a un an : 60 millions d'euros. C'est beaucoup trop élevé pour Manchester United qui a déjà mis les moyens pour recruter Joshua Zirkzee (42,5 millions d'euros) et Leny Yoro (62 millions d'euros). Le club mancunien n'a proposé que 35 millions d'euros pour Ugarte, ce que le PSG a logiquement refusé. Une aubaine pour le rival historique de Manchester United, Liverpool.

Can't blame Man Utd for walking away from Ugarte if PSG are still demanding £59m for a player they want to sell after one season.



Considering Neves has come in, PSG will be eager to offload him, so I think this is a tactic from #MUFC to get them to lower the fee. I wouldn't be… pic.twitter.com/toL5MWGgGb