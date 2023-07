Le cirque Neymar recommence, Paris se ridiculise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar ne sera pas au rendez-vous de la reprise dans le nouveau centre d'entraînement du PSG. Le joueur brésilien a été autorisé à rester un peu plus longtemps que prévu dans son pays pour de mauvaises raisons.

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore entamé la saison 2023-2024 que le club de la capitale paraît déjà au bord de la crise. A l’exception de la nomination de Luis Enrique, dévoilée avec 3h de retard en raison d’une perquisition chez Nasser Al-Khelaifi, tout est en chantier au PSG. Le dossier principal est évidemment l’avenir de Kylian Mbappé. Si le numéro 7 parisien s’en va, c’est Neymar qui sera alors la tête de gondole du club de la capitale. Blessé gravement à la cheville, le Brésilien s’est fait opérer en France avant de rentrer chez lui avec un préparateur physique particulier fourni par le club. Mais, rien ne se passe comme prévu et les dirigeants parisiens ont abandonné l'idée de se fâcher avec Neymar.

Neymar continue à faire n'importe quoi

Ces dernières semaines, on a beaucoup vu le joueur brésilien dans la rubrique people, et un peu moins dans sa salle de gym. D'abord, pour avoir présenté des excuses un peu grotesques à sa compagne qu'il a trompée alors que cette dernière est enceinte. On a ensuite eu Neymar dans une soirée chaotique en boîte de nuit et cette semaine, la condamnation du joueur à 3 millions d'euros d'amende pour avoir fait des travaux pharaoniques chez lui sans autorisation. Quelle place pour le football dans tout cela ? Et bien ce n'est pas pour maintenant. Même si, à priori, la cheville de Neymar va nettement mieux, le joueur n'était pas présent en fin de semaine passée au nouveau centre d'entraînement du PSG où sa reprise devait se faire. Il ne sera pas là non plus ce lundi lorsque les joueurs seront de retour, à l'exception des internationaux. De quoi étonner les supporters.

Giflé par Neymar, l'autre menace qui terrorrise le PSG https://t.co/p13dHYZUNl — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2023

Pas de crise cependant, puisque c'est le Paris Saint-Germain qui a autorisé le joueur de 31 ans à décaler son retour en France afin de régler ses affaires personnelles, précise L'Equipe. Une tolérance qui agace très sérieusement les fans parisiens, qui s'inquiètent de voir Nasser Al-Khelaifi donner un passe-droit à Neymar alors que les autres joueurs seront, eux, au rendez-vous. D'autant plus qu'une fois rentrée en France, la star brésilienne pourrait être rapidement entendue par la justice, puisqu'une enquête est en cours suite à la gifle mise par Neymar à un supporter de Rennes après la finale de Coupe de France perdue par le PSG en 2019. Après cet incident, l'entourage du joueur avait rencontré la victime en ayant bénéficié de fuites sur son identité.