Le Bayern veut faire craquer le PSG pour Mukiele

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se montrer encore actif en ce mois de janvier sur le marché des transferts. Nordi Mukiele insiste pour quitter le club de la capitale et filer au Bayern Munich.

A Paris, le début d'année 2024 se passe plutôt pas mal. Le club de la capitale sait néanmoins que les matchs à enjeux vont bientôt s'enchainer. Luis Enrique affirme officiellement qu'il n'a besoin de rien. Mais en interne, le PSG sait que les départs et absences devront être compensés. Nordi Mukiele n'accepte notamment plus sa situation. L'international français souhaite quitter le PSG et accepter la proposition du Bayern Munich, où certainement plus de temps de jeu l'attend. Pour le moment, Paris bloque un éventuel mouvement même si la direction francilienne n'est pas contre céder l'ancien de Leipzig.

Mukiele, le PSG décidera

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nordi Mukiele (@nordimukiele)

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Bayern Munich va insister plus intensément dans les prochaines heures pour recruter Mukiele. Des discussions vont avoir lieu et la décision incombera au PSG. Car le joueur et le Bayern sont déjà d'accord. Dans cette opération, Paris veut une option d'achat obligatoire pour Mukiele mais aussi s'assurer d'avoir un remplaçant de qualité. Si pas mal de noms sont évoqués, aucun n'est encore proche de s'engager. Nordi Mukiele est du déplacement parisien à Lens ce dimanche soir et pourrait bien vivre ses derniers moments comme joueur du PSG. A Luis Campos de trouver la perle rare pour le remplacer. Il n'est pas à mettre de côté la possibilité que les champions de France bloquent finalement le transfert de Mukiele si aucune piste n'aboutie. Pour Bild en tout cas ces dernières heures, le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a publiquement donné son avis sur Mukiele, tout en balayant les rumeurs d'un départ de Joshua Kimmich : « Nordi est un type de joueurs qui peut jouer arrière droit et défenseur central. C'est certainement quelqu'un d'intéressant. (...) Kimmich au PSG dans le cadre d'un échange avec Mukiele ? Je ne peux qu'en sourire. C'est totalement tiré par les cheveux. Kimmich est un joueur très important pour nous, l'un de nos principaux joueurs. Nous allons nous asseoir et parler de son avenir ». Voilà qui est clair.