Le Bayern s’attaque à un colosse du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat professionnel avec le PSG jusqu’en juin 2024, le jeune El Chadaille Bitshiabu (16 ans) attire déjà des convoitises au mercato.

El Chadaille Bitshiabu ne compte que deux matchs avec les professionnels du Paris Saint-Germain (en Coupe de France) mais il attire déjà de nombreuses convoitises dans l’optique du prochain mercato. En effet, le colosse du PSG (1m96) ne laisse pas indifférent le Bayern Munich, à en croire les informations de Bild. El Chadaille Bitshiabu, dont le potentiel est jugé comme immense par les recruteurs des plus gros dans club européen, fait l’objet d’un intérêt extrêmement concret du Bayern Munich dans le cadre d’un « projet pour l’avenir » du club munichois selon le média allemand. Tandis que les rumeurs vont bon train au PSG dans l’optique de la prochaine période des transferts, la direction parisienne a tout intérêt à se méfier car l’intérêt du Bayern Munich pour El Chadaille Bitshiabu est avéré.

Le Bayern Munich convoite El Chadaille Bitshiabu

Et pour cause, Foot Mercato a confirmé la piste du Bayern Munich pour le défenseur du Paris Saint-Germain. « Vrai et il y a déjà eu plusieurs rendez-vous en Allemagne entre son agent et les dirigeants du Bayern » a publié sur son compte Twitter le journaliste Santi Aouna. Autant dire que le PSG, qui a déjà vu Tanguy Kouassi filer au Bayern Munich ces derniers mois, a tout intérêt à se méfier du champion d’Allemagne en titre dans ce dossier. Mais cette fois, le Paris Saint-Germain a le contrôle de la situation dans la mesure où El Chadaille Bitshiabu a déjà signé son contrat professionnel et n’est donc pas libre de s’engager où il le souhaite. Le Paris SG, qui dispose de nombreux défenseurs centraux dans son effectif (Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Diallo) pourrait faire le choix de vendre un ou deux joueurs à ce poste lors du prochain mercato estival afin de faire grimper El Chadaille Bitshiabu dans la hiérarchie. Et ainsi le convaincre de rester dans son club formateur…