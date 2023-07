Le Bayern étrangle le PSG pour Harry Kane

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Bayern Munich a fait de l'attaquant anglais de Tottenham sa priorité offensive lors de ce mercato. Mais, pour l'instant, les Allemands se heurtent au refus des Spurs après une première offre. Le dossier Harry Kane n'est pas refermé, d'autant que le PSG suit de près le joueur.

Face au flou régnant actuellement au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich veut profiter de son avantage afin de finaliser la signature d’Harry Kane. Le champion d’Allemagne est persuadé que la star anglaise est à même de remettre Munich sur la carte de l’Europe et de faire oublier le départ l’an dernier de Robert Lewandowski au Barça. Cela tombe bien, après avoir fait la totalité, ou presque, de sa carrière sous le maillot du club londonien, l'attaquant de 30 ans s'est fait à l'idée de quitter Tottenham et il a même donné son accord à Munich pour négocier avec Daniel Levy. Cependant, les discussions ont mal commencé.

Munich menace Tottenham pour avoir Kane

Dans un premier temps, les dirigeants allemands ont proposé 70 millions d'euros plus des bonus, une offre qui a mis en colère le propriétaire des Spurs. Conscient que le Paris Saint-Germain était à l'affût dans ce dossier, et que le risque existait de voir le Qatar mettre le paquet sur ce dossier, Sky Sport Allemagne précise que Karl-Heinz Rummenigge, de retour aux affaires, a repris contact avec le patron de Tottenham avec une offre revue très nettement à la hausse. Mais, histoire de coller un coup de pression à Daniel Levy, Munich a rappelé que Kane n'avait plus qu'un an de contrat et qu'en 2024 le Bayern pourrait le récupérer librement, sachant que l'Anglais a déjà donné son accord pour rejoindre la Bundesliga. Une attitude qui ressemble à s'en méprendre à celle du Real Madrid face au PSG dans le dossier Kylian Mbappé.

Cependant, malgré cette attitude un peu agressive, le club allemand tremble un peu, et pour une raison, il ne sait pas vraiment ce que souhaite réellement faire Tottenham avec Harry Kane. « C'est réellement un dossier compliqué. Le gros problème est que personne ne sait vraiment ce que veut Tottenham et si même le club anglais va laisser partir Kane », a expliqué Florian Plettenberg, journaliste de la chaîne sportive allemande. Marco Neppe, directeur technique du Bayern Munich, a eu de nombreuses discussions avec Harry Kane et ses proches, et de son côté, il affiche une vraie confiance. Autrement dit, non seulement le Bayern Munich est persuadé de voir Kane sous son maillot tôt ou tard, mais surtout le tombeur du PSG en Ligue des champions cette saison est convaincu que Paris a déjà perdu dans ce dossier.