Laure Boulleau et le PSG, la flamme est éteinte

Par Quentin Mallet

Entre le nombre de matchs de plus en plus importants et les prestations peu glorieuses du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau ne cache pas que le club parisien ne la fait plus vibrer.

Grande supportrice du Paris Saint-Germain, club dans lequel elle a évolué tout au long de ses 13 ans de carrière professionnelle, Laure Boulleau est frustrée et ne vibre plus. Son club de cœur ne lui permet plus de vivre de belles émotions. La faute à plusieurs facteurs, parmi lesquels l'évidente dynamique peu flatteuse des Rouge et Bleu et le nombre de matchs toujours plus importants, saison après saison. Sur Canal+ après la défaite du PSG sur la pelouse du Bayern Munich, la consultante phare du CFC n'a pas mâché ses mots concernant son ressenti.

L'ancienne latérale gauche du Paris Saint-Germain a expliqué devant les autres consultants que le Paris Saint-Germain ne la faisait plus vibrer ni ressentir quelconque émotion positive. « J’avais déjà peu d’espoir car c’était compliqué pour eux de se projeter, de se créer des occasions, mais après le rouge, à dix contre onze, ça l’était encore plus pour le PSG. Ce qui me dérange, c’est que plus les matches se répètent, et moins j’ai d’émotions. Quand je regarde les matches du PSG, je n’arrive pas à ressentir cette petite étincelle. Je suis peut-être une grande romantique, mais j’ai envie de ressentir quelque chose, même dans des matches où l’on peut perdre. Là, les matches se répètent et je ne ressens pas grand-chose. S’ils se qualifient, tant mieux, mais j’ai envie de ressentir beaucoup plus d’émotions que ça », lâche-t-elle en critiquant les récentes performances du club.

Le PSG ne fait plus vibrer

La défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions crispe les consultants qui haussent le ton. Alors qu'il a rapidement fait l'unanimité à son arrivée, Luis Enrique s'enferme aujourd'hui dans un schéma qui ne plait pas à tout le monde. En l'absence d'un numéro 9, les faiblesses dans le dernier geste ont fini par être un problème récurrent dans les derniers matchs du PSG. En tout cas, pour Laure Boulleau, les matchs de la formation parisienne ne transmettent plus suffisamment d'émotions.