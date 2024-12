Lamine Yamal au PSG, ce super-agent s'occupe de tout

Lamine Yamal vient de réaliser une année 2024 exceptionnelle alors qu'il a fêté ses 17 ans en juillet dernier. Le jeune espagnol est l'avenir du football mondial. Le FC Barcelone doit donc faire des efforts immenses pour le conserver alors que le PSG rode.

Rares sont les pépites aussi précoces que Lamine Yamal. A seulement 17 ans, le jeune espagnol fait déjà partie du gratin européen et mondial. Il a été l'un des artisans principaux du sacre de la Roja à l'Euro 2024. Ses qualités techniques sont aussi visibles au FC Barcelone, de plus en plus dépendant de ce jeune joueur. Les Blaugranas ont le futur du football mondial entre leurs mains, peut-être même le numéro 1 à l'échelle planétaire dans peu de temps. Mais, cela a un coût qui peut devenir immense quand un acteur comme le PSG se manifeste.

Les Parisiens rêvent de s'offrir le jeune Lamine Yamal dans un futur proche. Jorge Mendes, agent du joueur et contact important du Paris SG, l'a bien compris. Le Portugais fait actuellement pression sur le Barça pour augmenter nettement le salaire de son protégé. Selon le site espagnol Don Balon, il veut que Yamal gagne un salaire quatre fois plus important à Barcelone pour devenir ainsi le joueur le mieux payé du club catalan. Un chantage sérieux alors que le contrat de l'ailier expire en juin 2026.

Throwback to this moment in the UCL when Lamine Yamal pulled off an outrageous skill against PSG ✨



(Via @ChampionsLeague)



pic.twitter.com/Va1x5zAUaD