La vie sans Zaïre-Emery fait paniquer le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé à la cheville lors du match entre la France et Gibraltar, Warren Zaïre-Emery ne rejouera pas de l’année 2023 avec le PSG.

Utilisé avec parcimonie par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Homme fort du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le joueur de 17 ans a crevé l’écran en cette première partie de saison au point d’intégrer l’Equipe de France et de s’imposer comme un sérieux candidat dans la liste des 23 pour l’Euro 2024 en Allemagne. Cette blessure intervient au pire moment pour le PSG alors que se profilent de grosses échéances en championnat et en Ligue des Champions.

EdF : Zaire-Emery devient le plus jeune buteur des Bleus https://t.co/MX05i0RuGm — Foot01.com (@Foot01_com) November 18, 2023

Luis Enrique va devoir apprendre à vivre sans Warren Zaïre-Emery, déjà indispensable en dépit de son jeune âge. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Dominique Sévérac a évoqué le sujet et s’il estime que d’autres joueurs à l’instar par exemple de Kang-in Lee peuvent prendre le relais, la perte de « WZE » a de quoi faire couler quelques sueurs froides chez les dirigeants parisiens. « J’aimerais que l’on me dise quel est le niveau du Paris Saint-Germain sans Marquinhos et sans Zaïre-Emery. L’absence de Marquinhos, je pense qu’elle ne pose pas de problème au vu de son début de saison très mauvais. En revanche, j’ai une grosse interrogation sur le PSG sans Warren Zaïre-Emery » redoute le journaliste, avant de poursuivre.

Dominique Sévérac s'interroge sur le PSG sans Zaïre-Emery

« Son volume, ses passes décisives, sa façon de se projeter vers l’avant, ses buts… Je trouve qu’on en est là, un garçon de 17 ans change le décor et le jeu de Paris. Je m’interroge et cela va durer cinq matchs. On n’est pas à l’abri que quelqu’un se révèle en son absence, on nous parle beaucoup de Kang-in Lee, on va peut-être le voir s’installer sur la durée avec Ugarte et Vitinha, ça peut être très bien aussi. Mais c’est déjà difficile de jouer sans Zaïre-Emery » a lancé Dominique Sévérac sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Pour le match face à Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes, Fabian Ruiz est pressenti pour débuter au côté de Manuel Ugarte dans l’entrejeu tandis que Vitinha, Mbappé, Kolo Muani et Dembélé devraient être titulaires dans le quatuor offensif.