La très bonne nouvelle, les premiers mots de Sergio Rico

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gravement blessé au mois de mai après un accident de cheval, Sergio Rico a pour la première fois pris la parole pour donner de ses nouvelles.

Plus d’un mois après son terrible accident de cheval qui a failli lui coûter la vie, Sergio Rico continue de voir son état s’améliorer. Pour la première fois, le gardien remplaçant du PSG a pris la parole alors qu’il est toujours hospitalisé, mais a été sorti des soins intensifs, et peut désormais respirer par lui-même et reconnaitre ses proches. Jusqu'à présent, sa femme a souvent donné des nouvelles alors que l’inquiétude était maximale après son accident de cheval du 28 mai dernier et son état grave. Dans un message sur Instagram, Sergio Rico a tenu à remercier tous ceux qui avaient été bienveillants à son égard et les nombreux messages positifs sur son rétablissement.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue à travailler sur ma guérison, qui s’améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux. Encore une fois, je vous remercie tous et j’espère vous revoir bientôt », a lancé le gardien espagnol, qui sait que la blessure infligée par le cheval lors de sa chute aurait pu lui être fatale, puisque selon les médecins, cela s’est joué à moins d’un centimètre près pour qu’il n’y laisse sa vie. En attendant, Sergio Rico va prendre forcément le temps de se rétablir et espère sortir de l’hôpital dans les prochaines semaines pour poursuivre sa rééducation à son domicile. Son avenir sportif n’est pour le moment pas évoqué, même si le PSG est bien obligé de chercher un deuxième gardien pour la saison qui va bientôt débuter.