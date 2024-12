La réponse explosive du PSG au clan Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le cadre de l'affaire qui l'oppose au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé vendredi de saisir la commission supérieure d'appel de la FFF. Le club de la capitale répond brutalement à son ancien joueur.

Tandis qu'il a fait son grand retour en France sur le terrain de la communication, mais également sportivement avec un but dans la finale de la Coupe Intercontinentale, Kylian Mbappé est toujours déterminé à récupérer les 55 millions d'euros de primes et de salaires impayés qu'il réclame au PSG. Face à l'inaction des autorités sportives, l'attaquant du Real Madrid a poussé le curseur un peu plus loin en demandant à ses avocats de saisir la commission supérieure d'appel de la Fédération Française de Football avant que Paris soit sanctionné et le plus rapidement possible.

Loin de se démonter, Nasser Al-Khelaifi estime que dans ce dossier, Kylian Mbappé se contente d'attaquer le PSG devant les juridictions sportives, car ce dernier pourrait craindre une débandade juridique s'il allait devant un tribunal du travail. Et la réponse parisienne à cette nouvelle action de son ancienne star est explosive.

Le PSG attend Kylian Mbappé au tournant

En réponse à la décision de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a défié ce dernier d'aller aux Prud'hommes. « Une question se pose. Après tout ce temps, pourquoi le joueur n'a-t-il pas porté plainte devant le seul tribunal qui puisse statuer sur cette affaire, les prud'hommes ? Étrange. Au lieu de cela, nous tournons en rond dans des forums qui ne sont pas appropriés pour ce litige, où le joueur cherche simplement à sanctionner son ancien club, sans réellement récupérer son argent, ce qui n'est possible que devant un tribunal spécialisé dans le droit du travail auprès duquel, tout au long de l'année 2024, il a refusé de déposer une plainte. Et, dans le même temps qu'il essaie de sanctionner le club, il donne des interviews pour dire combien il aime le club. Curieux », a confié à Etienne Moatti une source interne au Paris Saint-Germain. Une réponse qui confirme qu'entre Kylian Mbappé et son ancien club, la tension est toujours à son maximum, même si l'attaquant de 26 ans a tenté de renouer le fil avec les supporters parisiens lors de ses dernières déclarations.