La MNM va gâcher le prochain mercato du PSG

Dans le viseur du fair-play financier, le Paris Saint-Germain devra prendre des mesures dans les mois à venir. Le club de la capitale a pour obligation de réduire sa masse salariale considérablement alourdie par les arrivées de stars ces dernières années. Une contrainte qui risque de gêner les plans de la direction au mercato estival.

Après deux mercatos frustrants, Luis Campos peut déjà se préparer à une troisième fenêtre au moins aussi compliquée. Le conseiller football du Paris Saint-Germain devra composer avec les limites imposées par le fair-play financier. Depuis plusieurs années, le club de la capitale est attentivement surveillé par l’UEFA. Le champion de France en titre n’a pas toujours respecté les règles.

Marquinhos est en passe de prolonger au #PSG. Rendez-vous en février avec Messi pour avancer et en savoir plus sur ses intentions. Plus compliqué pour Kimpembe.https://t.co/1oNzOqwZKy