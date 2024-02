La mairie bégaie, Paris veut négocier avec le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris continue pour le Parc des Princes. Alors que Nasser al-Khelaïfi a affirmé sa volonté de trouver un autre stade, Pierre Rabadan appelle à renouer le dialogue.

Le PSG est à un tournant historique. Désireux de racheter le Parc des Princes, le club de la capitale fait face aux nombreux refus de la mairie à ce sujet. Malgré les millions d'euros investis pour rénover l'enceinte parisienne, Anne Hidalgo et Conseil de Paris refusent de céder le stade aux dirigeants du PSG. Furieux, Nasser al-Khelaïfi a récemment exprimé sa décision de quitter prochainement le Parc des Princes pour trouver une autre enceinte pour son club, estimant avoir assez perdu de temps à tenter de négocier avec Anne Hidalgo. Si le Stade de France n'est plus à vendre, le président qatari avance qu'il a d'ores et déjà étudié des pistes. Sur France Info, l'adjoint à la mairie de Paris en charge du Sport, a commenté cette actualité et espère pouvoir de nouveau discuter avec le dirigeant qatari afin de trouver un terrain d'entente.

Nasser met la pression à la mairie de Paris

Vente du Parc des Princes au PSG : "Il faut que le dialogue reprenne", insiste l'adjoint à la mairie de Paris chargé des Sportshttps://t.co/kW1hIVHUae — franceinfo (@franceinfo) February 11, 2024

« Ce n'est pas Anne Hidalgo qui a décidé de ne pas vendre. Le dialogue est rompu depuis presque deux ans. Il faut se rencontrer, le temps est passé, il faut changer d'attitude, personne ne doit être pris en otage. Le club a un contrat avec le parc jusqu'en 2043. On veut la même chose que les supporters, on veut que le PSG reste au Parc des princes. C'est là où le club a été créé, a grandi, a fait son histoire. Je regrette le climat actuel qui n'est agréable pour personne, en premier pour les supporters du PSG » a confié Pierre Rabadan, qui s'est exprimé sur ce litige à de nombreuses reprises. Le PSG semble désormais bien décidé à quitter le Parc des Princes, une mauvaise nouvelle pour la mairie de Paris qui va peut-être devoir se rétracter et négocier avec Nasser al-Khelaïfi, même si un vote des élus a entériné ce refus de céder le stade de la porte de Saint-Cloud au Paris Saint-Germain.