La France change encore d'avis sur le PSG

Au terme d'une seconde période folle contre Manchester City, le PSG s'est relancé en Ligue des champions. Le spectre d'une élimination précoce a quelque peu disparu et de nombreux supporters ont même retrouvé de l'ambition.

Il n'a fallu que 30 minutes pour que le PSG retrouve de l'éclat en Ligue des champions. Mené 2-0 par Manchester City mercredi soir, le club parisien passait pourtant devant quelques minutes plus tard. Les hommes de Luis Enrique ont regagné l'efficacité perdue depuis le début de la compétition pour assommer leur adversaire anglais. Une claque pour les Citizens mais une soirée magique pour les supporters parisiens. Ce 22 janvier 2025 est déjà à ranger dans la liste des grandes soirées européennes du Paris Saint-Germain. Cette date pourrait surtout être le début d'une belle aventure cette saison.

Le PSG a la cote après Manchester City

Les sourires des joueurs parisiens au coup de sifflet final et leur détermination en seconde période ont marqué les esprits du public français. Un sondage Odoxa révèle que le regard des passionnés de football pour le PSG a changé depuis mercredi. Le club parisien a gagné 9 points de popularité, passant à 42% d'opinions positives chez les Français et à 58% chez les amateurs de football. Surtout, cette victoire remet les Parisiens dans le coup pour la victoire finale en Ligue des champions.

40% des sondés estiment que le Paris Saint-Germain peut soulever la Coupe aux grandes oreilles le 31 mai prochain à Munich. Ce regain d'optimisme est encore plus prononcé chez les supporters du club. 61% d'entre eux croient au premier titre du PSG en C1 cette saison. Avec de tels résultats, on peut dire que Paris est bel et bien classé dans les clubs européens de premier plan par le public français. Reste que la qualification du champion de France en titre pour les barrages n'est pas encore assurée. Si 81% des sondés voient le PSG être dans les 24 premiers mercredi prochain, un échec à Stuttgart serait vraiment vécu comme un cataclysme.