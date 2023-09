La Corée du Sud écoeurée par le PSG

Dans : PSG.

La fédération sud-coréenne discute actuellement avec le PSG, sans parvenir à un accord, pour récupérer sa recrue Lee Kang-In pour les Jeux Asiatiques. La situation est tendue mais Paris est dans son bon droit.

Recrue prometteuse du Paris SG cet été, Lee Kang-In n’a pas vraiment eu le temps de se mettre en valeur. Le Sud-Coréen a disputé les premiers matchs à un poste excentré et dans des rencontres où Paris manquait clairement de mordant, d’imagination et de puissance offensive. Par la suite, Lee s’est blessé au quadriceps et a été forfait pour les rencontres suivantes. Désormais de retour sur pied, l’ancien de Majorque est réclamé par… la Corée du Sud. En effet, le pays du Matin Calme a fait la demande auprès du PSG pour récupérer son milieu offensif pour les Jeux Asiatiques, mais reste sans aucune réponse.

Une réponse claire du PSG est demandée

Une grosse déception pour le sélectionneur, qui espère encore faire plier le club de la capitale, alors que les dates de ces matchs ne sont pas inclues dans le calendrier de la FIFA. Ce qui ne rend pas obligatoire la libération des joueurs internationaux pour le Paris SG. Mais cela n’empêche pas Hwang Sun-Hong, le sélectionneur sud-coréen, de ne pas cacher son mécontentement. « Je suis très déçu et frustré. J’ai été en contact avec Kang-in personnellement, et j’adorerais qu’il vienne nous rejoindre. Mais les discussions avec le PSG sur la libération du joueur ne se sont pas bien passées. La Fédération est toujours en contact avec le PSG, et j’espère que la situation va s’arranger pour qu’on puisse se concentrer avec la meilleure équipe possible. On a demandé au PSG de l’avoir au moins pour quelques rencontres. C’est une situation frustrante, on aimerait bien qu’une décision claire soit prise par le PSG », a confié Hwang Sun-Hong, alors que les Jeux Asiatiques débutent le 23 septembre, mais que le tournoi de football se lance un peu avant.

La Corée du Sud se trouve dans un groupe avec le Koweït, la Thaïlande et le Bahrain, et espère donc toujours un coup de pouce des dirigeants parisiens pour libérer Lee dans les prochains jours, ce qui semble tout de même loin d’être gagné.