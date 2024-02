L'UEFA s'attaque à Chelsea, le PSG met le champagne au frais

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les ennuis de Chelsea vis-à-vis de l’UEFA et du fair-play financier pourraient faire les affaires du PSG, très intéressé par le profil du jeune défenseur central anglais Levi Colwill.

Défenseur central formé à Chelsea, Levi Colwill s’est imposé comme un joueur important aux yeux de Mauricio Pochettino chez les Blues. Utilisé à 29 reprises toutes compétitions confondues, le natif de Southampton est désormais un titulaire à part entière au côté de Thiago Silva et d’Axel Disasi au sein du club londonien. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2029, Levi Colwill n’est évidemment pas un joueur dont Chelsea compte se séparer dans les années à venir. Mais en raison des énormes dépenses du club anglais ces derniers mois, l’UEFA surveille les comptes de Chelsea et pourrait épingler le club britannique dans le cadre du fair-play financier. L’été prochain, le club détenu par Todd Boehly n’aura pas d’autre choix que de réduire la voilure et de faire attention à ses dépenses.

A en croire les informations du London Evening Standard, plusieurs clubs européens pourraient en profiter pour attaquer Chelsea dans le dossier Levi Colwill. Le défenseur anglais est très apprécié en Premier League, où Liverpool a flashé dessus et aimerait le recruter lors du prochain mercato. A n’en pas douter, Chelsea n’envisage pas une seconde de céder son défenseur et encore moins chez un rival. Cette situation a également suscité un grand intérêt… du Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France en titre est cité par le média britannique comme le second club très intéressé par le grand (1m87) défenseur central anglais de 20 ans. Ce n’est un secret pour personne, le PSG va chercher à renforcer sa défense centrale lors du prochain mercato et un an après avoir recruté Milan Skriniar, l’état-major parisien aimerait cette fois faire venir un jeune défenseur à fort potentiel. Dans cette optique, Leny Yoro est la priorité mais si le défenseur du LOSC venait à échapper à Paris, alors le Qatar pourrait se rabattre sur Levi Colwill, un joueur aux caractéristiques similaires à celles de l’international espoirs français.