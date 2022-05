L'UEFA et le PSG, une complicité qui trouble

Dans : PSG.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG a vraiment énervé l'Espagne et le Real. On dénonce là-bas le pouvoir financier trop important de l'investisseur qatari, encore mis en valeur dans le dossier. Des attaques qui énervent Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA.

Après le huitième de finale de Ligue des champions qui avait tourné à l'avantage du Real Madrid en mars dernier, le PSG a pris une revanche tonitruante. Plus qu'une prolongation de contrat, l'avenir de Kylian Mbappé était une opposition entre les projets madrilène et parisien. C'est donc Paris qui a raflé la mise et le joueur que toute l'Europe s'arrache ou craint depuis des mois. Un échec qui a du mal à passer en Espagne, où le changement de dernière minute de Kylian Mbappé n'est pas compris. Surtout, on se plaint d'une concurrence déloyale du PSG dans le dossier, les Parisiens ayant offert 300 millions d'euros de prime à la signature et 100 millions d'euros de salaire annuel net au jeune attaquant. Des chiffres en version espagnole...

Ceferin défend le PSG contre des attaques sans fondement

Au-delà de l'Espagne, les attaques contre le pouvoir financier du PSG se sont fait entendre dans d'autres pays européens comme au Royaume-Uni. Mais, le club parisien a bénéficié d'un soutien de poids dans le dossier, celui du président de l'UEFA en personne Aleksander Ceferin. Interrogé par la BBC, il s'est dit « fatigué » des attaques subies par le PSG estimant que « tous les clubs respectant les règles étaient les bienvenus dans les compétitions européennes », intégrant donc le PSG de facto.

Il a ensuite répliqué à ceux qui s'offusquent des clubs appartenant à des Etats comme le PSG et Manchester City, visant notamment Javier Tebas. « Vous dites que les clubs appartiennent aux supporters, mais il y a des clubs anglais qui sont détenus par des propriétaires américains, du Moyen-Orient, d'autres d'Angleterre. Donc c'est exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans fondement. […] Ni le Real Madrid, ni personne d'autre ne dira à l'UEFA ce qu'elle doit faire. […] Ils sont scandalisés, de leur point de vue, mais de ce que je sais, leur offre était la même que celle du PSG », a répliqué sèchement le boss de l'UEFA. Même l'instance européenne ne peut rien pour l'Espagne et le Real, Kylian Mbappé sera toujours au PSG à l'avenir, qu'ils le veuillent ou non.