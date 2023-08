L'accolage Mbappé-Neymar, gros malaise au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Neymar a fait ses adieux au club de la capitale, saluant ses anciens coéquipiers tout en laissant Ousmane Dembélé récupérer déjà le numéro 10. Il a croisé Kylian Mbappé, qui a tout fait pour provoquer son départ.

Transféré à Al Hilal contre 90 millions d'euros, Neymar quitte le PSG après six saisons passées au club. Paris n'a pas attendu longtemps avant de donner son numéro de maillot à son remplaçant. Virevoltant numéro 7 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a initialement posé avec le numéro 23 au moment de son arrivée à Paris. Mais avec le départ de Neymar, les plans ont totalement changé pour le club de la capitale. Kylian Mbappé conserve évidemment son numéro 7 et l'ancien maillot floqué 10 de Neymar sera désormais la propriété de Dembélé. Sur la boutique officielle du PSG, il est bien indiqué que le numéro de maillot du Français est le 10 et non le 23 comme annoncé au départ. L'ancien joueur du Stade Rennais récupère donc le flambeau de Neymar qui part s'exiler en Arabie saoudite. C'est la première fois que Dembélé porte ce numéro si significatif puisqu'en équipe de France, le joueur de 26 ans a été habitué à arborer le numéro 11.

Ousmane Dembélé récupère le flambeau de Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Un changement sans conséquence, mais qui veut également peut-être dire que le PSG ne compte pas recruter de joueur pour prendre la place de Neymar. Paris souhaite tourner la page et fait confiance à des joueurs tricolores. Randal Kolo Muani est d'ailleurs toujours sur les tablettes du club de la capitale qui rêve de former une attaque 100% française. Très touché par les blessures pendant son passage au FC Barcelone, Ousmane Dembélé espère être enfin débarrassé de ses vieux démons pour fièrement porter le mythique numéro 10 au Parc des Princes. Un dribbleur barcelonais en remplace un autre à Paris. Neymar qui devient donc la plus grosse vente de l'histoire du PSG n'aura pas laissé son maillot vacant très longtemps mais récupère également son numéro fétiche avec sa nouvelle équipe saoudienne.

La froide accolade avec Mbappé

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜, @neymarjr ! ❤️💙



Un au revoir chaleureux ce matin au Campus PSG entre les Parisiens et Neymar Jr !



✨ #ObrigadoNey pic.twitter.com/LflaYq9lH0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2023

Le changement de cap est donc officiel, alors que Neymar a fait ses adieux à ses désormais anciens coéquipiers ce jeudi au centre d'entrainement. L'accolade avec Mbappé a bien été mise en valeur par les canaux officiels du PSG, histoire de tenter de faire un peu taire le bruit qui court, à savoir que le Français a demandé le départ du Brésilien pour faciliter les discussions pour une prolongation de contrat. Elle n'a pas convaincu grand monde alors que la presse étrangère a qualifié les relations entre les deux hommes de très froides, et que ces retrouvailles sous les yeux des caméras du club de la capitale ont même été jugées malaisantes. Pour le reste, les supporters du PSG ont donc assisté à ce passage de témoin, qui marque en effet la fin d'une ère, alors que celle de Kylian Mbappé ne semble plus valable que pour quelques mois seulement.