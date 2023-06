Mbappé écrit au PSG, il refuse de prolonger ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, Kylian Mbappé a informé le club ce lundi qu'il ne levait pas son option pour une saison supplémentaire. Si le PSG veut le vendre, ce sera cet été ou il partira libre dans un an.

La tension vient subitement de grimper du côté du Qatar, puisque ce lundi Kylian Mbappé a pris sa plus belle plume pour annoncer qu’il ne faisait pas jouer son option pour une année de contrat en plus, révèle L’Equipe. Le vice-champion du monde avait jusqu’au 31 juillet pour décider unilatéralement de prolonger jusqu’en 2025, mais le numéro 7 du PSG a déjà prévenu Nasser Al-Khelaifi qu’il ne le fera pas. Concrètement, cela veut dire que Mbappé est lié encore un an avec les champions de France. Et donc, si Paris veut réaliser un transfert payant, ce sera lors de ce mercato et pas dans un an. De quoi ouvrir les portes à une offre du Real Madrid, même si Florentino Perez a dit ce week-end qu’il ne voulait pas recruter le joueur français cet été. Du côté du Paris Saint-Germain, une fois le coup encaissé, on semble avoir décidé de rester fort.

Le PSG sous le choc, mais décidé à ne rien lâcher

Le quotidien sportif précise que le PSG n’avait pas vu venir cette décision de Kylian Mbappé, puisque les deux parties négociaient depuis plusieurs semaines pour une prolongation. Forcément la tension est d’un seul coup énorme, alors même que le mercato a débuté depuis 72 heures. Mais cette fois, Nasser Al-Khelaifi n’a pas l’intention de céder, même si l’enjeu est énorme. « Le PSG, lassé de cette situation, affichait ce lundi soir sa fermeté, avec un deal très clair : soit Mbappé donne des signes positifs pour une prolongation, soit il sera vendu dans les semaines à venir. En aucun cas, Kylian Mbappé ne partira libre », précise le média. Cette bombe annonce une énorme zone de turbulences au sein du club de la capitale, qui avait décidé ouvertement de tout miser sur Kylian Mbappé. A l'heure où Paris se cherche un entraîneur, la confusion règne déjà. Nul doute que dans les prochaines heures, cela va être l'alerte générale du côté du Real Madrid...et des médias espagnols.

Selon Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain a appris que la fameuse lettre avait été adressé à des médias avant même qu'elle ne leur soit parvenue, ce qui aurait sérieusement agacé le président qatari. Et le journaliste anglais confirme que du côté d'Al-Khelaifi, on ne veut plus être dépendant d'une star, quelle qu'elle soit et que Mbappé sera transféré cet été s'il ne veut pas prolonger. Il se chuchote également que le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite a peut-être joué un rôle dans cette décision de la star tricolore.