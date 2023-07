Kylian Mbappé, le Real va ridiculiser le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vit un mercato très mouvementé mais également très commenté. Le club de la capitale espère pouvoir boucler le dossier Kylian Mbappé le plus vite possible. Ce n'est pas la stratégie du Real, qui compte faire une offre minimaliste au dernier moment.

Le mois d'août risque d'être particulièrement chaud dans la capitale... Le PSG doit gérer de nombreux dossiers sur le marché des transferts. Parmi ceux qui ont le plus d'importance : le dossier Kylian Mbappé. Le champion du monde ne veut pas prolonger son contrat, qui prendra fin en juin 2024. De ce fait, le PSG compte bien le vendre au plus offrant. Malgré tout, Mbappé compte soit rester à Paris, soit filer au Real Madrid. Et les coups de pression que lui colle le club de la capitale n'ont pas l'effet escompté pour le moment. En effet, Mbappé avait jusqu'au 31 juillet pour donner sa réponse quant à son avenir. Mais cette date est caduque selon une source proche du PSG qui s'est confiée à l'AFP. Il n'y a plus qu'une seule option viable pour les champions de France : une vente ! Et Paris attend désormais un geste du Real Madrid.

Mbappé, le PSG résigné ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Publiquement, Kylian Mbappé affirme toujours vouloir rester au PSG. Pour lui, pas question de mettre en danger son contrat mais aussi sa prime de fidélité, qu'il va toucher en partie le 1er août. Selon une source proche de la famille Mbappé, il a d'ailleurs été décidé de ne pas communiquer avant la fin de la période du mercato qui aura lieu le 31 août. Peut-être le fera-t-il néanmoins s'il porte la tunique du Real Madrid entre temps. Car la source proche du PSG citée par France 24 en est certaine, « le Real Madrid va faire une offre, mais au tout dernier moment, et une offre très basse, aux limites de l'insulte. Ce sera un prétexte, pour dire qu'ils auront essayé et que le PSG aura bloqué l'affaire par avidité ». Plus le temps passe et donc plus Paris se dirige vers un blocage, comme les années précédentes, qu'il voulait pourtant éviter. Reste à savoir quelle sera la stratégie si Mbappé était amené à rester. Une réintégration dans le groupe ou bien une mise à l'écart ? Nasser Al-Khelaïfi a encore du boulot.