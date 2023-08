Kylian Mbappé, le PSG va porter plainte ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va refuser toutes les offres que le PSG reçoit pour son transfert, pour mieux signer au Real Madrid dès qu'il le pourra. Pour le Qatar, cette situation est intenable, insupportable, et même illégale aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi.

Le 31 juillet est passé désormais et sans surprise, Kylian Mbappé n’a pas prolongé au Paris SG. C’était la date limite pour que l’attaquant français signe la clause lui permettant d’être engagé jusqu’en juin 2025, comme cela avait été convenu à l’été 2022. Désormais, la situation du numéro 7 est plus claire que jamais, il compte aller au bout de son contrat et rejoindre le Real Madrid dans un an. Nasser Al-Khelaïfi ne supporte pas cette situation, et notamment le fait de perdre son joueur vedette sans toucher un seul centime. A tel point que Mbappé a été mis de côté pour la tournée au Japon, et que son transfert est désormais la volonté première du PSG.

Barça, Chelsea, Al-Hilal, Mbappé ne pense qu'au Real

C’est pourquoi le champion de France a accepté la proposition d’Al-Hilal pour un transfert copieux. Mais Kylian Mbappé n’a pas même daigné rencontrer la délégation saoudienne, malgré l’accord avantageux au niveau du salaire, des droits à l’image et même du contrat lui permettant de rejoindre rapidement le Real Madrid. Car personne n’est dupe dans ce dossier. Si les intérêts du FC Barcelone pour un échange, ou de Chelsea, pour une offre qui n’a pas encore filtré, sont réels, la volonté du joueur est de rejoindre le géant espagnol, avec qui il flirte depuis des années. Un accord est même déjà trouvé pour son futur contrat, le PSG en est persuadé.

Persuadé à tel point que Nasser Al-Khelaïfi envisage de porter plainte devant la FIFA, dévoile le Telegraph. Le journal anglais, et son rédacteur en chef Jason Burt, annoncent que le PSG ne décolère pas des négociations entre Mbappé et le Real Madrid dans le dos du club, alors que le joueur est sous contrat. Même si ces négociations sont très classiques dans le monde du football, elles demeurent illégales, tant il est interdit d’approcher un joueur sous contrat avec un autre club, sauf s’il est dans les six derniers mois de son engagement.

Approche illégale de la part du Real Madrid ?

Le Qatar a en effet eu vent d’un accord trouvé entre l’entourage de l’international français et le club merengue pour un contrat de cinq ans et une prime à la signature de 160 millions d’euros s’il signe libre en 2024. Cette « approche illégale d’un joueur sous contrat », constitue une irrégularité aux yeux du PSG et empêche le club de la capitale de le vendre à d’autres clubs cet été. Le fait que Mbappé refuse d’écouter l’offre d’Al-Hilal en est la preuve ultime aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, qui compte apporter le dossier complet devant la chambre des litiges de la FIFA.

Néanmoins, si le PSG devait aller au bout de cette démarche, les chances d’aboutir son quasiment nulles. Surtout vu le temps que cette procédure prendrait, alors que le FC Barcelone a déjà tenté de porter plainte sans succès contre le Paris Saint-Germain en raison de son financement par un état, et non pas un propriétaire classique. Des menaces qui démontrent en tout cas l’agacement du Qatar, qui a bien compris qu’il allait devoir finir par négocier à la baisser le transfert de Mbappé. Et cela a de grandes chances de finir par se faire avec le Real Madrid en position de force.