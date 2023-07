Kylian Mbappé écarté, son frère menace le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour le Paris Saint-Germain, la mise à l’écart de Kylian Mbappé pourrait avoir des conséquences inattendues. A cause du traitement infligé à l’attaquant français, le club de la capitale s’expose aussi au départ de son frère Ethan Mbappé.

Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, la mise à l’écart de Kylian Mbappé n’est évidemment pas passée inaperçue. Selon les informations de RMC, ses coéquipiers ont été « surpris » de ne pas le voir embarquer pour le vol à destination du Japon, et « très étonnés » d’apprendre que l’attaquant ne participerait pas du tout à la tournée asiatique. Etant donné le conflit entre l’international tricolore et la direction, le sujet est forcément sensible en interne, y compris pour le capitaine Marquinhos.

La colère d'Ethan Mbappé

« C'est une question délicate, répondait récemment le défenseur central brésilien. C'est un joueur exceptionnel. C'est une question qui dépasse les joueurs. Ça concerne la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison. » Toujours dans le vestiaire, Ethan Mbappé, lui, a pris position en faveur de son frère. Le milieu de terrain vit mal le traitement infligé au capitaine des Bleus. A tel point que le consultant de Team Football Yassine Khamadj relaye ses envies d’ailleurs.

« C'est au tour d'Ethan Mbappé de manifester son mécontentement ! Selon une source proche de la famille, Ethan, le petit frère de Kylian, serait complètement dévasté de ne pas voir son grand frère voyager au Japon avec l'équipe, a révélé le spécialiste sur Twitter. La source m'informe que "le petit Ethan est profondément déçu !", ajoutant que "son propre avenir dépendra étroitement de ce qui arrivera à Kylian". Il est bien connu que les deux frères sont inséparables. Le conflit entre le PSG et le clan Mbappé prend encore un peu plus d’ampleur. La situation est à surveiller de près. » Rappelons qu’Ethan Mbappé a débuté la préparation avec l’équipe première du Paris Saint-Germain.