Kvaratskhelia au PSG, le dossier est définitivement enterré

Par Mehdi Lunay

Cela fait plusieurs semaines que le PSG s'est approché de Naples pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Néanmoins, rien n'avance malgré le retour positif du joueur. Naples est intransigeant, obligeant quasiment le PSG à lâcher cette piste.

L'Euro 2024 est en train de confirmer que Khvicha Kvaratskhelia serait bien un remplaçant idéal de Kylian Mbappé au PSG. Le Géorgien a été énorme contre le Portugal, contribuant au premier succès de son pays dans un Euro et surtout à sa qualification pour les huitièmes de finale. Néanmoins, la belle affaire sportive du PSG n'est qu'un mirage pour le moment. Naples ne veut pas céder son joueur et se montre particulièrement exigeant dans les négociations. Le club italien réclame au moins 150 millions d'euros pour vendre Kvaratskhelia même si l'objectif premier reste de ne pas le vendre du tout.

Le PSG en galère pour Kvaratskhelia

Aurelio de Laurentiis s'est récemment montré ferme sur le sujet, s'appuyant sur les désirs de son nouvel entraîneur Antonio Conte. Cependant, le PSG avait trouvé un accord avec l'entourage de Kvaratskhelia il y a quelques semaines. De quoi inverser la tendance grâce à l'aide du joueur ? Le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon en est convaincu, annonçant déjà les grandes manœuvres de la part du PSG. Mais, il a été calmé par l'insider parisien Djamel qui se déclare très pessimiste sur les chances du PSG de finaliser le transfert de Kvaratskhelia.

« Non. En réalité depuis l’accord avec l’entourage du joueur, le dossier n’avance pas et ça commence à agacer le PSG. Le clan du joueur avait voulu utiliser la presse pour tenter de faire bouger les choses vu que le dossier était bloqué, mais ça n’a pas vraiment marché et Naples n’est toujours pas vendeur. On verra si le dossier évoluera dans les prochains jours, mais à l’instant T c’est difficile de se montrer optimiste (surtout quand c’est De Laurentiis en face) », a t-il posté sur X. Peut-on vraiment enterrer le PSG avec son énorme puissance financière ? Les transferts XXL de Neymar et Mbappé en 2017 ont prouvé que le club parisien n'avait aucune limite en terme de prix. L'économie du salaire de Mbappé, parti cet été au Real, aidera forcément le PSG dans ce dossier.