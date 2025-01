Kvara énerve Barcola, le PSG éteint l'incendie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bradley Barcola a été très surpris que le PSG investisse lourdement pour recruter Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Mais l’attaquant français n’a aucune raison de s’inquiéter selon son entraîneur Luis Enrique.

Non-qualifié pour la réception de Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia pourrait en revanche faire ses grands débuts samedi soir face au Stade de Reims au Parc des Princes. L’attaquant géorgien, recruté pour 70 millions d’euros par le Paris Saint-Germain au mercato hivernal, va apporter encore un peu plus de concurrence au sein de l’équipe de Luis Enrique. A ce poste d’ailier gauche, où « Kvara » a brillé avec Naples, l’entraîneur espagnol disposait déjà de plusieurs solutions, dont la plus évidente et la plus utilisée, Bradley Barcola. Dans son édition du jour, L’Equipe indique justement que l’international français a été très surpris, et évidemment pas de manière positive, de voir Paris recruter le Géorgien cet hiver.

Mais pour Luis Enrique, interrogé à ce sujet en conférence de presse, les deux joueurs sont compatibles et peuvent briller ensemble au PSG. « Ses caractéristiques sont adaptables à notre style de jeu. On cherche les qualités innées du joueur pour les améliorer. Être le plus souvent possible devant le but, être dans une situation de tirs mais aussi se connecter avec tel joueur et créer des synergies. Je pense que ce qu'il va apporter à l'équipe est positif. Barcola-Kvara ? Il y a sept joueurs à l'avant avec qui je peux faire des combinaisons » a d’abord commenté l’entraîneur du PSG afin de rassurer son international tricolore, brillant contre Manchester City il y a deux jours, avant de poursuivre.

Luis Enrique ne veut pas opposer Kvara et Barcola

« Il faut voir les synergies, ce qu'il apporte à l'équipe en attaque et en défense. Je ne sais pas quand il va commencer à jouer, ça dépend des entraînements. C'est très difficile en raison du niveau de l'équipe. Quand est-ce qu'il va commencer à jouer ? Ce n'est pas important, ce qui l'est, c'est qu'il soit dans une dynamique avec nous. Physiquement il est très bien. Nous l'avons vu sans problème aux entraînements. Il est prêt » a conclu Luis Enrique, adepte du turn-over à l’extrême et des tests en tout genre pour ses compositions d’équipe. Avec un joueur offensif de plus, on peut imaginer que l’ex-entraîneur du Barça est aux anges et qu’il va pouvoir s’amuser à tester plusieurs combinaisons dans le secteur offensif avec Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Dembélé, Lee ou encore Ramos.