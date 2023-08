Kurzawa prié de quitter le PSG en urgence

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG s’est de nouveau incliné, ce mardi face à l’Inter Milan (2-1) malgré une belle prestation collective. Un joueur a perdu gros, Layvin Kurzawa, dont l’entrée à l’heure de jeu a fait disjoncter les supporters parisiens.

A la surprise générale, Layvin Kurzawa n’a pas été envoyé cet été dans le loft du Paris Saint-Germain et a été convié par Luis Enrique pour le stage de préparation au Japon. Plutôt bon lors des matchs disputés la semaine dernière, l’ancien Monégasque commençait à croire qu’il pouvait se faire une place au sein de l’effectif alors que Nuno Mendes est absent et que Juan Bernat ne semble pas avoir les faveurs de Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Layvin Kurzawa (@kurzawa)

Remplaçant au coup d’envoi du match de ce mardi face à l’Inter Milan (1-2), l’international français a remplacé Lucas Hernandez à la 65e minute de jeu. Et force est de constater que son entrée en jeu a coïncidé avec la mauvaise période du Paris Saint-Germain, qui a encaissé deux buts dans les dix dernières minutes et qui s’est finalement incliné. Au-delà des chiffres, les deux buts inscrits par l’Inter Milan viennent du côté gauche de la défense parisienne. Trop c’est trop pour les supporters parisiens, exaspérés par le niveau qu’ils jugent catastrophique de la part de Layvin Kurzawa, lequel est prié de partir avant la fin du mercato.

Le match de Kurzawa, un film d'horreur pour les supporters du PSG

« L’entrée de Kurzawa a détruit l’équipe », « Kurzawa qui en 2min ruine 80min de bon travail de ses coéquipiers... », « Ce joueur est le plus gros saboteur de l'histoire. C'est honteux de défoncer un match à toi seul en 3min », « L'entrée de Kurzawa doit être prise en charge par la DGSI. Ça révèle du terrorisme », « Sur le but de l'Inter, Layvin Kurzawa est parti faire du MMA à 50 mètres de son but et bien évidemment, le but vient directement de son côté. Mais bon, apparemment il a une carte à jouer... Pfff » ou encore « Dès qu'on a fait rentrer certains éléments de l'équipe C (dont un qui devait être le premier dans le loft, Kurzawa), il n'y avait plus trop d'espoir dans le professionnalisme, la rigueur et le Q.I football » peut-on lire sur Twitter, où les avis des supporters du PSG sont presques unanimes au sujet de Layvin Kurzawa. Désastreux lors de son entrée contre l’Inter Milan, l’ex-Monégasque a sans doute grillé une cartouche importante et a manqué l’occasion de se faire une place aux yeux de Luis Enrique.