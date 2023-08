Kolo Muani et vite, il suppplie le PSG de faire un effort

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG bloque toujours sur le transfert de Randal Kolo Muani. Même si le joueur veut venir à Paris, Francfort s'avère très gourmand financièrement avec 100 millions d'euros réclamés. Mais, cet investissement en vaut la chandelle pour le PSG selon Benoît Trémoulinas.

Un mois que le PSG a jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani mais aucune avancée concrète ou presque depuis. L'attaquant français est bloqué par l'Eintracht Francfort qui exige une forte somme d'argent des Parisiens. Selon les dernières informations, les Allemands réclament 100 millions d'euros quand le PSG n'en offre « que » 80 millions. La situation est tendue même si Kolo Muani tente de faire pencher la balance. L'ancien nantais a publiquement annoncé vouloir rejoindre Paris mardi soir. « J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris », a t-il lâché au micro de Sky Sport Deutschland en forme d'ultime coup de pression.

Le PSG a besoin de Kolo Muani, Ekitike pourrait l'aider

Le PSG espère que la stratégie de Kolo Muani fonctionnera sous peine de devoir lâcher beaucoup d'argent. Benoît Trémoulinas estime que ce ne serait pas catastrophique, défendant l'idée que Randal Kolo Muani a un profil indispensable pour les Parisiens. « Je pense qu’il faut qu’il (le PSG) fasse le forcing. Parce qu’il y a Gonçalo devant, on a vu qu’Asensio n’est pas un vrai 9. Il n’est pas mal mais sur les gros matchs ça ne tiendra pas la route. C’est plus un joueur de côté qui rentre faux pied pour marquer des buts. Je pense qu’ils ont besoin de Kolo Muani car ça permettrait d’avoir deux profils complètement différents. Kolo Muani, il prend la profondeur. Gonçalo c’est plus un vrai buteur, bon en appui. Il s’entend très bien avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé donc il y a déjà des automatismes en Équipe de France », a t-il développé dans l'Equipe de Greg.

Pour consoler le PSG et ses comptables, l'ancien bordelais a mis en avant l'idée d'un transfert d'Hugo Ekitike à Crystal Palace. Une information publiée sur l'Equipe mardi soir et qui pourrait financer le transfert de Kolo Muani. Trémoulinas s'attend à voir la formation anglaise mettre 30 à 40 millions d'euros sur l'ancien rémois. De quoi combler l'écart de prix entre les intentions parisiennes et la demande de Francfort. Seul bémol de l'opération : Francfort acceptera t-il de lâcher Kolo Muani et de perdre Ekitike dans la foulée ? Cela semble bien difficile à croire, obligeant le PSG à verser sans attendre les 100 millions d'euros.