Kolo Muani prêté à la Juve, le PSG dit adieu à Bernat

L’officialisation du prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin est imminente selon la presse italienne, qui affirme que le « problème est résolu » et que le PSG va pouvoir rendre possible cette signature. Pour boucler cette opération, le club parisien a résilié le contrat de Juan Bernat, qui était prêté à Villarreal.

Cela fait déjà plusieurs jours que Randal Kolo Muani est en Italie. Alors que son prêt à la Juventus Turin n’a pas encore été officialisé, l’international tricolore s’entraîne avec son nouveau club. Mais pour que son prêt soit définitivement acté, le Paris Saint-Germain doit vendre ou rappeler l’un de ses joueurs actuellement prêté à l’étranger. Une solution a enfin été trouvée selon la presse italienne, qui révèle ce mercredi soir que « le problème est résolu » comme l’écrit Gianluca Di Marzio sur son site officiel.

⚪️⚫️🤝🏻 Randal Kolo Muani deal will happen as planned, no doubts.



Green light from PSG to Juventus. ✅⤵️ https://t.co/TobI1cWe2G