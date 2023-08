Kolo Muani et Barcola mais pas de milieu, le PSG a tranché

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La piste Ibrahim Sangaré bat de l’aile au PSG, qui pourrait faire le choix de ne pas recruter de milieu de terrain d’ici la fin du mercato. Luis Campos privilégie un recrutement de masse dans le secteur offensif.

Ces derniers jours, l’inquiétude monte chez les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels réclament une voire deux recrues au milieu de terrain d’ici la fin du mercato. Dans l’idéal, un milieu défensif et un milieu créatif sont souhaités afin d’épauler Ugarte, Vitinha ou encore Zaïre-Emery pour occuper l’un des trois postes du milieu à trois de Luis Enrique au sein du 4-3-3 du technicien espagnol. Contre toute attente, le Paris Saint-Germain pourrait prendre la décision choc de ne recruter aucun milieu de terrain d’ici la fin du mercato.

🚨 Info @PSGInside_Actus . #Sangare au #PSG, ça va dans le mauvais sens. Malgré l'accord entre le joueur et le #PSG . Le Paris Saint-Germain ne serait pas prêt de payer la clause. Il y a divergence d'opinions au sein du club. Pour le moment la priorité est Kolo Muani et Barcola.… pic.twitter.com/OJ9cPurI5p — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) August 23, 2023

Le profil rugueux et très actif d’Ibrahim Sangaré plaisait beaucoup à l’état-major francilien mais selon les informations du compte insider @PSGInside_Actus, il est désormais improbable que l’international ivoirien rejoigne le club de la capitale cet été. Malgré un accord total entre le PSG et Ibrahim Sangaré, le champion de France en titre refuse de payer la clause libératoire du joueur, laquelle s’élève à 37 millions d’euros. Le PSV Eindhoven refusant catégoriquement de négocier à la baisse, l’ancien milieu défensif de Toulouse est parti pour rester aux Pays-Bas une saison de plus.

Aucun milieu au PSG d'ici la fin du mercato ?

Le compte ajoute par ailleurs que la possibilité que le PSG ne recrute aucun milieu de terrain d’ici la fin du mercato est très forte. « Pour le moment, les priorités sont Kolo Muani et Barcola » ajoute l’insider. Une ligne offensive très forte avec Barcola, Kolo Muani en plus de Dembélé, Mbappé et Gonçalo Ramos plutôt que de bâtir un milieu de terrain plus équilibré et cohérent, le PSG fait un choix surprenant surtout lorsque l’on connait l’importance de ce secteur de jeu pour Luis Enrique qui pouvait compter sur des joueurs tels que Sergio Busquets, Gavi ou encore Pedri avec l’Espagne au milieu de terrain. Espérons pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi qu’ils ne regretteront pas cette décision dans les semaines à venir.