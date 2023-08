Kolo Muani d'accord avec PSG, Paris contacte Francfort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La signature de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain commence à prendre forme. Dans les prochaines heures, Francfort va recevoir une proposition de la part des champions pour l'attaquant français, lequel aurait déjà un accord avec le PSG.

La nature a horreur du vide, notamment au Paris Saint-Germain. Seulement quelques jours après le transfert de Neymar à Al-Hilal, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont utiliser une partie des 80 millions d’euros déjà versé par le club saoudien pour finaliser la signature d’un nouvel attaquant. Et ce samedi midi, plusieurs sources que c’est bien Randal Kolo Muani qui va venir renforce l’attaque parisienne, FootMercato et L’Equipe révélant même que désormais l’ancien joueur du FC Nantes avait trouvé un accord avec le PSG pour son possible contrat. Agé de 24 ans, l’international tricolore a fait des champions de France son unique priorité, Kolo Muani laissant le soin aux dirigeants de l’Eintracht Francfort et ceux du PSG de s’entendre. Sachant que l’avant-centre a encore quatre ans de contrat, Paris va devoir se montrer financièrement convaincant.

Kolo Muani d'accord avec le PSG

Pour cela, Loïc Tanzi précise que durant ce week-end, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont proposer 70 millions d’euros à leurs homologues allemands. Un montant qui ne prévoit aucun bonus. Et surtout, le PSG ne peut pas proposer à Francfort d’intégrer Hugo Ekitike dans l’opération, alors que le club de Bundesliga était tenté par le jeune attaquant arrivé à Paris de Reims l’an passé. Ekitike ne souhaite pas quitter les champions de France et il a donc repoussé la possibilité de rejoindre le club allemand dès cet été 2023 dans le cadre de l’opération avec Randal Kolo Muani. Ces dernières semaines, la presse allemande avait évoqué cette possibilité de voir le vice-champion du monde français rejoindre le Paris Saint-Germain, mais parlait plutôt d'un montant frôlant les 100 millions d'euros. Un montant que les champions de Ligue 1 ne mettront pas, mais qui devra probablement dépasser les 70 millions d'euros que Luis Campos se propose actuellement de payer.