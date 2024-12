Kolo Muani à Manchester City, Guardiola contacte le PSG en urgence

Dans : PSG.

Indésirable au PSG, Randal Kolo Muani a de grandes chances de rebondir dans un top club européen lors du mercato hivernal. Selon la presse anglaise, Manchester City est intéressé par son arrivée.

Absent du groupe de joueurs retenus par Luis Enrique pour les deux derniers matchs contre l’Olympique Lyonnais et Monaco en Ligue 1, Randal Kolo Muani n’a plus d’avenir au Paris Saint-Germain. Son futur est scellé, l’international tricolore va quitter le club parisien lors de ce mercato hivernal et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa situation attire de nombreux courtisans. Des clubs allemands sont intéressés au même titre que Monaco ou encore Manchester United et la Juventus Turin. Mais plus étonnant, Manchester City est également sur les rangs d’après les informations du média britannique Give Me Sport.

Dans une crise sans précédent qui ne s’est pas arrangée avec la défaite face à Aston Villa samedi après-midi (2-1), le champion d’Angleterre en titre cherche des renforts de toute urgence dans l’optique du mercato hivernal et aimerait notamment s’offrir les services d’un attaquant. L’idée est à la fois de recruter un joueur pour mettre Erling Haaland en concurrence, mais qui serait également capable de dépanner sur les côtés ou en tant que second attaquant. Le profil de Randal Kolo Muani coche toutes les cases, raison pour laquelle Pep Guardiola a directement contacté l’état-major du PSG selon le média britannique.

Kolo Muani, la surprise de Guardiola à Manchester City ?

L’idée du technicien catalan serait de faire venir l’ancien buteur de Francfort sous forme de prêt avec option d’achat afin de jauger Randal Kolo Muani pendant six mois, avant de prendre une décision définitive le concernant en juin prochain. Cet intérêt ne manquera pas de surprendre car à première vue, Randal Kolo Muani ne semble pas être le profil de joueur apprécié par Pep Guardiola qui à l’instar de Luis Enrique privilégie habituellement des éléments très techniques plutôt que des joueurs de rupture et de profondeur.

Mais le technicien catalan a jugé que ce type de profil lui manquait au sein de son effectif, raison pour laquelle Manchester City est en passe de surprendre tout le monde en se lançant à l’assaut de Randal Kolo Muani lors de ce mercato hivernal. La question est maintenant de savoir si le Paris SG acceptera l’idée d’un prêt et qui plus est chez un concurrent direct pour la qualification au play-off en Ligue des Champions, ou si le Qatar privilégiera un transfert sec au mois de janvier.