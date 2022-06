Kimpembe sur le départ, coup de chaud au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La tendance d’un départ du PSG se confirme pour Presnel Kimpembe, courtisé par la Juventus Turin et Chelsea au mercato.

En plein rassemblement de l’Equipe de France, Presnel Kimpembe avait lancé un message aux dirigeants du Paris Saint-Germain il y a un mois. « J'attends de rencontrer la nouvelle direction sportive pour échanger sur le futur projet du club. Je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement » avait déclaré Presnel Kimpembe, dont les déclarations avaient irrité les dirigeants du PSG, agacés que le timing leur soit imposé par l’un de leurs joueurs. Un mois plus tard, la tendance est à un départ de Presnel Kimpembe. A en croire les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, les relations sont tendues entre le joueur et l’état-major du club et un transfert pourrait être définitivement entériné dans les jours à venir afin d’éviter un départ pour zéro euro dans deux ans, le PSG n’ayant visiblement pas envie de le prolonger.

La tendance est au départ pour Kimpembe

Deux clubs sont en lice pour accueillir Presnel Kimpembe, dont la cote est très élevée sur le marché des transferts en raison de son âge (27 ans) et de son expérience en Ligue des Champions et avec l’Equipe de France. Courtisan de longue date de « Presko », Chelsea est toujours sur les rangs. Thomas Tuchel est un grand fan du défenseur français, qu’il a croisé au Paris Saint-Germain. Mais un autre prétendant a fait son apparition dans ce dossier et personne ne l’avait vraiment vu venir. Il s’agit de la Juventus Turin, également intéressée dans la mesure où le club turinois est susceptible de perdre Matthijs de Ligt dans les semaines à venir. Courtisé -justement- par Chelsea, le défenseur néerlandais n'est pas à vendre mais la Juventus ne s’opposera pas à son départ si les Blues venaient à faire sauter la banque. Avec le pactole récupéré en cas de vente de De Ligt, la Juve songe ainsi à réinvestir sur Presnel Kimpembe, un joueur dont le profil est très apprécié par l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri. Reste maintenant à voir ce que Christophe Galtier, qui aurait sans doute aimé s’appuyer sur Presnel Kimpembe la saison prochaine, pense de tout cela.