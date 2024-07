Kimmich au PSG, l'assaut est lancé ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain espère se renforcer durant l’été. Le club de la capitale a d’ailleurs accéléré sur un dossier ces dernières heures et des négociations sont en cours entre toutes les parties. Il n’est pas impossible que l’opération aboutisse.

Le mercato du Paris Saint-Germain bat son plein. Champion de France en titre, le club de la capitale espère pourtant se renforcer au milieu de terrain, après que Luis Enrique a clairement fait comprendre qu’il n’était pas satisfait des options dont il disposait à ce poste l’an dernier. Intéressé par la signature du jeune prodige portugais João Neves (19 ans), le PSG s’est heurté aux exigences de Benfica qui réclame 100 millions d’euros pour sa pépite. Le Paris Saint-Germain va devoir se tourner vers d’autres pistes et a accéléré dans ce sens. Les dirigeants parisiens sont maintenant tournés vers le profil de Joshua Kimmich, rapporte Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport. Une piste moins onéreuse pour le PSG, d’autant que le joueur qui dispute actuellement l’Euro avec la Mannschaft est en fin de contrat dans un an et n’a pas encore prolongé.

Le Bayern ouvre la porte pour un départ de Joshua Kimmich

🚨🔴🔵 Face aux difficultés rencontrées dans le dossier João Neves, le PSG RÉACTIVE la piste Joshua Kimmich 🇩🇪



🔹Négociations pour essayer de trouver un accord avec Jk



🔹Le Bayern a ouvert la porte au milieu polyvalent à qui il reste un an de contrat et qui n’a pas prolongé pic.twitter.com/mi8DHS8Lvi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 4, 2024

Luis Enrique est un fan absolu de ce joueur polyvalent, capable de jouer milieu de terrain comme latéral. Bonne nouvelle pour le PSG, le Bayern est prêt à laisser partir son joueur de 29 ans qui a disputé près de 400 rencontres avec la formation bavaroise depuis neuf ans. João Palhinha, milieu de Fulham, doit s’engager avec le géant de Bundesliga dans les prochaines heures contre 50 millions d’euros. Est-ce un indice lié au futur de Kimmich en Allemagne ?

Possiblement, et Paris a semble-t-il pris la pole dans ce dossier, même si le média RMC Sport confirme que Manchester City est également intéressé par le profil de Joshua Kimmich. Le Bayern va désormais devoir faire un choix pour l’un des piliers de son effectif depuis près d’une décennie, mais le PSG semble bien décidé à frapper fort sur le marché des transferts et renforcer un poste qui lui a parfois fait défaut la saison passée.