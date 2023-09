Jude Bellingham snobé, pourquoi le PSG n'a aucun regret

Dans : PSG.

Jude Bellingham est la recrue de l'été pour le Real Madrid, lui qui empile les buts décisifs. Le PSG n'a pas voulu le faire venir, mais si cela avait été le cas, la réponse de l'Anglais n'aurait pas permis son arrivée.

Totalement en feu avec le Real Madrid, Jude Bellingham est en train d’empiler les records comme s’il était un avant-centre de classe mondiale. Même s’il joue plus haut avec le club espagnol qu’avec Dortmund ou sa sélection, l’Anglais empile les buts, et ils sont tous décisifs dans une équipe qui peine à convaincre, mais peut compter sur lui pour faire la différence dans les moments importants. Une réussite totale pour la recrue vedette de l’été au Real, alors que le profil de Jude Bellingham intéressait du beau monde.

Dernièrement, il a été révélé que le PSG n’avait pas forcément fait un gros effort pour essayer de faire venir le milieu de terrain, alors que son départ de Dortmund ne faisait plus aucun doute. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas approfondi cette piste pour la simple et bonne raison qu’ils voulaient faire de la place pour Warren Zaïre-Emery, qui est désormais installé au poste de titulaire avec Luis Enrique. Même si le jeune français n’a pas l’impact d’un Bellingham, les suiveurs du club de la capitale se sont interrogés sur le fait que leur direction n’insiste pas plus que cela pour un tel joueur. Surtout après son début de saison.

Bellingham ne voulait que le Real Madrid

La réponse est simple, et elle marche dans les deux sens. El Nacional annonce ainsi que l’Anglais ne se voyait jouer qu’au Real Madrid, et pas ailleurs. Il n’aurait ainsi pas donné suite à une offre, même financièrement supérieure, de la part du PSG si cela avait été le cas. Et il suffit de voir ses propos prononcés après son début de saison incroyable pour comprendre que l’association était inévitable. « Je ne vais pas mentir, j’espère continuer à marquer des buts à la 94e ou à la 95e minute, même si ça pourrait faire du bien à mon cœur et au club de marquer plus tôt. Venir ici a été une très bonne chose, bien plus que dans mes rêves encore. Depuis que je me souviens regarder des matchs à la télévision, je vois le Real Madrid et maintenant je porte ce maillot et je marque pour eux », a livré un Jude Bellingham qui se met tout un club dans sa poche en seulement quelques semaines.