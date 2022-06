PSG : Messi et sa bande abusent, Neymar hallucine

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Opposée à l’Italie lors de la Finalissima, l’Argentine a brillé en s’imposant 3-0 et en remportant un nouveau trophée.

Un an après son sacre lors de la Copa America, l’Argentine de Lionel Messi a remporté un nouveau trophée, celui opposant le champion d’Europe au champion d’Amérique du Sud en titre. Au terme d’un match maîtrisé, l’Argentine s’est largement imposée (3-0). Après leur sacre, les coéquipiers de Lionel Messi ont allègrement fêté leur victoire. Au-delà de manifester leur joie, les joueurs argentins ont profité de ce nouveau sacre pour chambrer leur ennemi historique, à savoir le Brésil. Des provocations qui ne sont pas passées inaperçues du côté d’un certain Neymar. Sur son compte Instagram, le n°10 du Paris Saint-Germain a répondu de manière très cash aux provocations des Argentins et notamment de son coéquipier en club, à savoir Lionel Messi.

Neymar chambre Messi et l'Argentine

« Vous avez gagné la Coupe du monde ? » s’est interrogé un Neymar plus chambreur que jamais, qui ne comprend pas comment les Argentins et Lionel Messi ont pu manifester une telle joie pour un trophée qui reste très mineur en rapport à la Coupe du monde ou à la Copa America. Du côté du Paris Saint-Germain, nul doute que cette petit rivalité entre le Brésil et l’Argentine sera scrutée de près.

Le vestiaire du PSG pas dérangé par cette rivalité

Les retours de vacances de Neymar et de Lionel Messi seront observées et le futur entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier, Zinedine Zidane ou un autre, devra y être attentif. Pas de quoi toutefois créer un cataclysme, même les matchs houleux entre le Brésil et l'Argentine n'ont pour le moment jamais eu d'incidences sur l'ambiance dans le vestiaire parisien. Il faut dire, que malgré une rivalité toujours exacerbée, ces duels entre les deux géants de l'Amérique du Sud ne sont plus aussi violentes que par le passé. Tandis que Lionel Messi a brillé contre l’Italie, Neymar a également contribué au succès de sa sélection. Lors d’un match amical entre la Corée du Sud et le Brésil en match amical, la star du Paris Saint-Germain a inscrit un doublé sur penalty. Deux but qui lui permettent de revenir à cinq buts de Pelé, recordman des buts en sélection brésilienne.