Joshua Kimmich répond au PSG, nouveau coup dur

La piste Joshua Kimmich est quasiment à oublier pour le PSG puisque l’international allemand ne fait pas d’un transfert dans la capitale française une option sérieuse lors de ce mercato estival.

Le mercato du Paris Saint-Germain a décidément du mal à se mettre en route et à priori, ce n’est pas le dossier Joshua Kimmich qui va lancer la machine. En effet, le PSG est intéressé par l’international allemand de longue date et le moment pour le recruter semblait parfait alors que le joueur du Bayern Munich arrive dans sa dernière année de contrat en Bavière. Comme indiqué par Fabrizio Romano ce week-end, le Paris Saint-Germain souhaite recruter à la fois Joshua Kimmich et Joao Neves du Benfica Lisbonne afin de renforcer considérablement son milieu de terrain, déjà bien fourni avec des joueurs tels que Vitinha, Fabian Ruiz et Zaïre-Emery.

Sur le papier, ce recrutement était idéal mais selon Bild, il a finalement peu de chances de voir le jour. Et pour cause, le média allemand dévoile en ce début de semaine que malgré des discussions au cours des dernières semaines, Joshua Kimmich n’a pas montré un enthousiasme fou à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. A un an de la fin de son contrat, l’international allemand serait plutôt favorable à l’idée de prolonger au Bayern Munich. Dans le pire des cas, le n°6 de l’Allemagne serait enclin à rejoindre l’Angleterre ou l’Espagne, des championnats plus compétitifs que la Ligue 1.

Une bonne nouvelle pour les clubs de Premier League et de Liga, dont certains ont déjà manifesté leur intérêt pour Joshua Kimmich par le passé. On pense par exemple au Real Madrid, au Barça ou encore à Manchester City. Reste maintenant à voir comment va évoluer le dossier Kimmich alors que ces derniers jours, la tendance n’était pas vraiment à une prolongation de l’international allemand du côté de l’Allianz Arena. Au PSG, on va néanmoins tenter le tout pour le tout en exerçant un forcing de tous les instants pour essayer de faire changer d’avis Kimmich, un joueur énormément désiré par Luis Enrique dans la capitale française.