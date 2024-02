Joshua Kimmich prêt à dire oui au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain sera animé au PSG avec la volonté dans le camp parisien de se renforcer à tous les postes après le départ de Kylian Mbappé. Courtisé cet hiver, Joshua Kimmich pourrait de nouveau être ciblé.

Défense, milieu de terrain, attaque, le Paris Saint-Germain espère profiter du départ de Kylian Mbappé et de l’économie de son salaire colossal afin de se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Au milieu de terrain, un joueur plait énormément à l’état-major du club de la capitale, il s’agit de Joshua Kimmich. En marge des discussions avec le Bayern Munich pour le transfert de Nordi Mukiele cet hiver, le PSG a essayé de faire venir Matthijs de Ligt puis Joshua Kimmich. Aucun dossier n’a abouti mais le champion de France en titre a bien l’intention de retenter sa chance, au minimum en ce qui concerne le milieu de terrain allemand (82 sélections).

Il faut dire que la situation contractuelle de Joshua Kimmich est intéressante pour le Paris Saint-Germain puisque le natif de Rottweil (Allemagne) n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le club bavarois. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Joshua Kimmich n’est pas certain de prolonger au Bayern Munich, où il ne fait plus l’unanimité alors que son club traverse une énorme crise de résultats qui pourrait coûter sa place à Thomas Tuchel. De plus, Le Parisien affirme que Joshua Kimmich n’est « pas insensible » à l’intérêt du Paris Saint-Germain et envisage très sérieusement un départ dans la capitale française. Autant dire que pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, cette piste très sexy au milieu de terrain pourrait prendre de l’épaisseur dans les semaines et les mois à venir et le transfert de Joshua Kimmich en juin 2024 à un an de la fin de son contrat au Bayern Munich pourrait rapidement devenir un objectif principal.