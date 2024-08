Jonathan David, un coup de maître du PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire dans l’esprit de Luis Enrique pour la saison à venir, Gonçalo Ramos s’est blessé au Havre vendredi. Son indisponibilité chamboule logiquement les plans du PSG à quinze jours de la fin du mercato.

Malgré la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos, qui va éloigner l’international portugais des terrains pendant plusieurs mois, le Paris Saint-Germain n’est pas à la recherche d’un nouvel avant-centre. C’est tout du moins le discours officiel tenu par les dirigeants du club de la capitale auprès des médias depuis plusieurs heures. Le PSG affirme qu’il a confiance en Randal Kolo Muani et que la priorité est toujours le recrutement d’un ailier.

Les pistes Jadon Sancho et Ademola Lookman sont étudiées, mais la réalité est un brin différente. En coulisses, l’état-major du Paris SG est attentif à une éventuelle opportunité au poste de numéro neuf, car l’inquiétude règne secrètement quant au manque de solutions à la disposition de Luis Enrique à ce poste.

C’est ainsi que selon les informations du site Paris Team, une option made in Ligue 1 est sérieusement envisagée par Luis Campos, qui scrute avec attention le dossier Jonathan David. A un an de la fin du contrat de l’international canadien, Lille est ouvert au départ de son sérial buteur. Tout du moins, les Dogues n’étaient pas contre un transfert de Jonathan David il y a quelques semaines. Mais à quinze jours de la fin du mercato, le LOSC est en plein doute. En cas de transfert du Canadien, les dirigeants lillois auront-ils le temps de trouver un remplaçant de niveau équivalent ?

La piste Jonathan David activée en urgence par le PSG

La question se pose mais parallèlement, Olivier Létang ne souhaite pas voir son meilleur joueur partir pour zéro euro dans un an. En ce sens, l’intérêt du PSG est cohérent. Les dirigeants du club parisien estiment que Jonathan David a le profil pour bien s’adapter au système de jeu de Luis Enrique. Surtout, l’ancien attaquant de La Gantoise a l’expérience de la Ligue 1 et serait opérationnel dans l’immédiat pour doubler le poste de Randal Kolo Muani, voire même concurrencer sérieusement l’international français à moyen terme. « Pour le PSG, recruter un joueur de la qualité de Jonathan David serait un coup de maître, surtout en cette fin de mercato » écrivent nos confrères, qui affirment que les discussions sont bien engagées et avancent vite entre les différentes parties.

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont néanmoins prévenus, il faudra faire preuve de « persuasion et de générosité » pour convaincre l’état-major du LOSC de vendre Jonathan David à deux semaines de la fin du marché des transferts. Aucun prix n'est évoqué mais de toute évidence, Paris devra au minimum poser entre 25 et 30 ME sur la table pour avoir ne serait-ce qu'une chance de s'offrir l'homme aux 72 buts en Ligue 1.