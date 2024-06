Joao Neves au PSG, il y a un énorme problème

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Joao Neves est la cible n°1 de Luis Enrique et de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du PSG lors de ce mercato estival. Mais pour l’heure, cet hypothétique transfert a peu de chances de se conclure.

Les choses avancent très doucement dans le dossier Joao Neves pour le Paris Saint-Germain, qui a fait de l’international portugais du Benfica Lisbonne sa priorité au milieu de terrain lors de ce mercato. Le natif de Tavira est sous contrat avec le club lisboète jusqu’en juin 2028, ce qui le rend difficilement accessible et pourtant, le PSG n’a pas l’intention de lâcher l’affaire aussi rapidement. Preuve de l’insistance du club de la capitale française dans ce dossier, un accord a été trouvé avec le joueur, à en croire les informations de Sports Zone.

Sur son compte X, le média révèle que Joao Neves a été « séduit » par le discours tenu par Luis Campos ainsi que Luis Enrique et que la pépite portugaise a exprimé son désir de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Les choses semblent donc avancer dans le bon sens pour le champion de France en titre… à un détail près. Sports Zone est catégorique sur un point : le PSG refuse de payer la clause libératoire de Joao Neves, laquelle s’élève à 120 millions d’euros. Un refus qui risque de mettre le deal en cause dans la mesure où Benfica n’a aucunement l’intention de faire un effort financier en négociant un transfert de son crack en-dessous de cette somme.

Le PSG refuse de payer 120 ME pour Joao Neves

Dans l’esprit des dirigeants de Benfica, tout est clair. Joao Neves peut partir, à condition qu’un club soit enclin à payer les 120 millions d’euros de sa clause libératoire. Autant dire que pour le PSG, il va falloir ramer et se montrer (très) convaincant auprès des dirigeants du Benfica Lisbonne pour récupérer le milieu de terrain de 19 ans à un tarif avantageux. Jorge Mendes, proche de Luis Campos et agent de Joao Neves ainsi que de plusieurs joueurs de l’effectif parisien, est à la manoeuvre et a validé le potentiel transfert de son poulain vers le Paris SG à condition toutefois que le club de la capitale dégraisse au milieu de terrain pour ne pas boucher l’horizon de l’international portugais (8 sélections). Les négociations vont maintenant démarrer et s’annoncent très âpres pour le PSG avec Benfica.