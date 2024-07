Joao Neves au PSG, accord signé pour 80 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette fois, c'est la bonne. En effet, Joao Neves devrait rapidement rejoindre l'effectif de Luis Enrique au PSG, les champions de France et Benfica ayant trouvé un accord définitif.

Ce week-end, le président du Benfica avait reconnu être en train de négocier concernant Joao Neves, et visiblement tout s'est accéléré ces dernières heures puisque, au milieu de la nuit, Pedro Almeida, qui est le Fabrizio Romano portugais, a annoncé que le club de Lisbonne et le Paris Saint-Germain avaient trouvé un accord. Pour vendre son jeune milieu de terrain, dont la carrière est gérée par Jorge Mendes, Benfica aurait obtenu du PSG une somme de 80 millions d'euros, bien loin des 120 millions d'euros de la clause libératoire fixée par le légendaire club portugais. Mais il est vrai que Joao Neves avait déjà donné son feu vert aux champions de France, s'étant plusieurs fois entretenu avec Luis Enrique sur ce qu'il l'attendait s'il signait au Paris Saint-Germain. À partir de là, il devenait compliqué pour Benfica de négocier avec un autre club, ce qui facilitait évidemment les choses et incitait tout le monde à rapidement s'entendre sans attendre la fin du mercato.

🚨🔴🔵 All agreed: João Neves will be a PSG player in a deal around €80m. #PSG pic.twitter.com/wtlVMCY6q6 — Pedro Almeida (@pedrogva6) July 24, 2024

Après avoir participé à l'Euro 2024 avec l'équipe du Portugal, le milieu de terrain de 19 ans était encore en vacances, mais devait reprendre le chemin de l'entraînement ce vendredi 26 juillet. Mais son emploi du temps va donc radicalement changer, puisque si l'accord est officialisé dans les prochaines heures par le PSG et par Benfica, alors il ne fait aucun doute que Joao Neves prendra le chemin du centre d'entraînement de Poissy plutôt que les terrains du Benfica Campus. Pour le Paris Saint-Germain, c'est bien sûr un très gros coup, car le jeune milieu défensif formé par le Benfica est considéré comme l'un des futurs cracks du football européen. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, étaient également sur le dossier, on pense en premier lieu à Manchester United, mais c'est donc le club de la capitale qui rafle la mise pour 80 millions d'euros, le cas Renato Sanches ayant été dissocié du deal entre le club portugais et Paris. Le mercato du PSG commence enfin sérieusement, la signature de Matvey Safonov, le gardien de but russe, n'étant qu'un amuse-bouche au début de l'été.