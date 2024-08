Jadon Sancho, le PSG trouve enfin la solution miracle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG continue de faire de Jadon Sancho l’une de ses cibles prioritaires lors de ce mercato estival. Les négociations sont âpres avec Manchester United, mais l’espoir de trouver un accord existe toujours.

A la recherche d’un joueur de couloir en attaque, le Paris Saint-Germain a fait de Jadon Sancho sa cible n°1 depuis l’abandon de la piste Nico Williams. De retour à Manchester United après un prêt concluant au Borussia Dortmund, l’international anglais a un profil très apprécié par Luis Enrique, qui le voit en parfait complément d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola pour animer l’attaque du PSG. Les négociations sont toutefois plus difficiles que prévu avec Manchester United, car même si les Red Devils ne comptent plus sur Jadon Sancho, ils n’ont pas l’intention pour autant de le brader.

Une solution pourrait néanmoins être trouvée d’ici la fin du mercato entre les deux clubs. Selon le compte insider PSG Inside Actu, le dossier Jadon Sancho est intimement lié à celui de Manuel Ugarte, cible n°1 du club anglais au poste de milieu défensif. Refusant d’être le pigeon de l’histoire, Manchester United ne tolère pas un transfert de Jadon Sancho en-dessous de 60 ME si dans le même temps, le Paris SG ne baisse pas cette barre symbolique dans le dossier Manuel Ugarte. Concrètement, même s’il ne s’agira pas d’un échange sec, Manchester United refusera de vendre Jadon Sancho pour une somme inférieure au prix d’achat de Manuel Ugarte. Le PSG doit donc se résoudre à diminuer le tarif fixé pour son international uruguayen s’il veut avoir une chance de rafler la mise à un coût raisonnable pour Jadon Sancho.

La piste Rashford a été creusée

En parallèle, le journaliste Miguel Delaney de The Independent révèle sur son compte X qu’un prêt avec obligation d’achat pourrait convenir à toutes les parties pour Jadon Sancho, mais le journaliste britannique confirme que le dossier Manuel Ugarte complique les choses. Notre confrère revient par ailleurs sur la piste Marcus Rashford, évoquée plus tôt dans la journée et qui a bien été creusée par le Paris Saint-Germain. Mais à cette heure, un transfert de Rashford au PSG est « considéré comme peu probable » selon The Independent. Les choses n’ont pas changé, Jadon Sancho est donc toujours la piste n°1 de Luis Campos et de Luis Enrique à ce poste d’ailier.