Jadon Sancho force son transfert au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La piste Nico Williams s’étant refroidie, le PSG pourrait accélérer cette semaine sur le dossier de Jadon Sancho. L’attaquant anglais est de son côté très motivé à l’idée de rejoindre le club parisien.

Malgré d’intenses recherches, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé la perle rare pour renforcer son attaque et ainsi compenser le départ de Kylian Mbappé. Luis Enrique cible en priorité un ailier, raison pour laquelle le champion de France en titre a tenté sa chance dans le dossier Nico Williams. La décision de l’international espagnol se fait toujours attendre, mais la tendance est à un statu-quo puisque la pépite de la Roja pourrait faire une ultime saison dans son club formateur de l’Athletic Bilbao. Une belle piste qui se referme pour le PSG, qui apprécie également Khvicha Kvaratskhelia, mais Naples n’est pas vendeur.

Jadon Sancho au PSG sans débourser un euro ! https://t.co/KyTKaJ42Ma — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2024

Face à la complexité de ses deux dossiers prioritaires, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements sur Jadon Sancho, de retour à Manchester United après un prêt plutôt concluant au Borussia Dortmund. Un accord a d’ores et déjà été trouvé entre l’international anglais et le club de la capitale, qui doit maintenant décider s’il accélère ou pas sur cette cible en négociant avec Manchester United. Selon le compte insider PSG Inside Actu, cette semaine pourrait être décisive et marquer une vive accélération des négociations entre le PSG et les Red Devils.

Accélération des négociations cette semaine pour Sancho ?

« Pour Sancho, ça pourrait s'accélérer cette semaine. Le joueur est décidé à venir à Paris. Les représentants du joueur et la direction sportive des Red Devils vont se voir pour en finir avec ce dossier et passer à autre chose. Le Paris Saint-Germain a fait une offre cette semaine qui n'est pas dans les attentes de Manchester United, mais une solution pourrait être trouvée rapidement » a publié le compte insider sur X. Dans le même temps, rappelons que Manuel Ugarte est l’une des cibles prioritaires de Manchester United au milieu de terrain.

Dès lors, il paraît assez difficile de croire qu’un accord ne sera pas trouvé entre les deux clubs, d’autant que Sancho et Ugarte ont déjà donné leur feu vert. Tout n’est maintenant qu’une question de négociations pour savoir à quelle somme sont estimés les deux joueurs et donc, qui de Manchester United ou du Paris SG va rajouter au pot en marge de cet échange.