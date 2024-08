Jadon Sancho accepte de trahir le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A une semaine de la fin du mercato, on ignore encore si le PSG recrutera un joueur offensif dans le money-time. Ce qui ne fait plus beaucoup de doute en revanche, c’est que Jadon Sancho ne rejoindra pas la capitale.

Malgré la blessure de Gonçalo Ramos la semaine dernière au Havre, le Paris Saint-Germain ne s’est pas affoler pour recruter un avant-centre. Au contraire, Luis Enrique a rapidement fait comprendre en interne qu’il n’était pas nécessaire de paniquer car à ses yeux, il dispose d’un effectif suffisant sur le plan offensif. La démonstration face à Montpellier vendredi soir (6-0) lui donne raison pour le moment. Mais s’il a rapidement été fermé à la venue d’un pur avant-centre, Luis Enrique reste cependant ouvert au recrutement d’un joueur de côté.

Jadon Sancho déchire son accord avec le PSG

Dans cette optique, le nom de Jadon Sancho revient avec insistance depuis plusieurs semaines. Mais comme indiqué il y a quelques jours, la piste a sérieusement pris du plomb dans l’aile et les dernières informations à ce sujet confirment la tendance. A en croire le compte insider PSG Inside Actu, des discussions se sont tenues récemment entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, mais les positions des deux clubs sont toujours très éloignées. Les Red Devils estiment que le prix proposé par le club parisien est trop bas et par conséquent, un accord semble quasiment impossible à trouver au grand dam de Jadon Sancho, qui a depuis un long moment donné son accord au PSG pour rejoindre l’équipe de Luis Enrique.

Face à cette situation de stand-by dans les négociations, l’international anglais a d’ailleurs accepté l’idée de ne pas signer au Paris Saint-Germain. « Le joueur veut venir à Paris mais pourrait accepter l'offre d'un autre club sachant qu'il ne veut plus jouer en Angleterre » indique ainsi le compte insider. Ces derniers jours, les intérêts de la Juventus Turin et du FC Barcelone ont été évoqués dans la presse étrangère, deux destinations qui pourraient convenir à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, déterminé à quitter Manchester United et tant pis finalement si ce n’est pas au PSG. Il reste une petite semaine aux dirigeants du club francilien afin de renchérir s’ils veulent contre toute attente rafler la mise dans le dossier Jadon Sancho.