Il rêve du PSG, ses agents passent à l'action

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excellent avec la France aux Jeux Olympiques, Manu Koné a souvent été associé au PSG par le passé. Et c’est de nouveau le cas puisque le milieu de terrain de Mönchengladbach fait le forcing pour signer à Paris.

Homme de base de Thierry Henry lors des Jeux Olympiques avec l’Equipe de France, Manu Koné a impressionné de nombreux observateurs cet été. Les prestations de l’ancien joueur de Toulouse n’ont pas échappé aux supporters du Paris Saint-Germain, alors que par le passé, le milieu défensif de 23 ans a été associé à un potentiel transfert dans la capitale française. Avec la signature de Joao Neves pour 70 ME en provenance du Borussia Dortmund, les rumeurs se sont logiquement atténuées en ce qui concerne Manu Koné et pourtant, le natif de Colombes a toujours le Paris Saint-Germain dans un coin de la tête.

Manu Koné rêve de signer au PSG

A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach fait le forcing auprès de ses agents pour rejoindre le champion de France en titre. Manu Koné serait décidé à quitter le club allemand lors de ce mercato et aimerait forcer la main au PSG pour rejoindre la capitale. Ses agents ont ainsi contacté l’état-major francilien pour savoir si un transfert était possible, et Luis Campos ainsi que Nasser Al-Khelaïfi « n’ont pas répondu par la négative ». Le joueur a un profil intéressant, d’autant plus que le Paris Saint-Germain affiche toujours une volonté de recruter de plus en plus de joueurs français comme le prouve le transfert à venir de Désiré Doué et l'intérêt longtemps évoqué pour Rayan Cherki.

Mais pour avancer sur le dossier Manu Koné, le PSG va devoir dégraisser dans ce secteur de jeu. Ces dernières semaines, les noms de Carlos Soler, Fabian Ruiz ou Manuel Ugarte ont été évoqués dans le sens des départs mais pour l’instant, aucun des joueurs cités n’a fait ses valises. Soler est la cible n°1 de la Real Sociedad après le départ de Mikel Merino à Arsenal et cette piste pourrait rapidement se décanter. On a plus de doute en ce qui concerne Fabian Ruiz, que Luis Enrique veut absolument garder et pour Manuel Ugarte, convoité par Manchester United mais pour qui Luis Campos exige 60 ME. Du côté des supporters et des observateurs, on est en tout cas emballé à l’idée de voir Manu Koné débarquer à Paris pour muscler un secteur de jeu très technique mais qui manque de gabarit au sein de l’effectif de Luis Enrique.