Il a refusé le PSG, les raisons sont simples

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, le PSG a finalement été assez discret sur le marché des transferts. Le club de la capitale aurait néanmoins aimé s'attacher les services de Julian Alvarez.

Le PSG veut des joueurs motivés à l'idée de rejoindre le club de la capitale. Luis Enrique est catégorique, il ne veut pas recruter des éléments qui ne sont pas totalement convaincus par le projet parisien. L'été dernier, l'ancien entraineur du FC Barcelone ne manquait pas d'idées lors du marché des transferts. Finalement, personne n'est venu combler le départ de Kylian Mbappé. Mais l'intérêt était réel pour attirer Julien Alvarez, qui cherchait un nouveau défi loin de Manchester City. Le champion du monde a finalement choisi de rejoindre l'Atlético Madrid et il a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à le faire.

Alvarez et le PSG, c'était joué d'avance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JULIÁN ALVAREZ🕷 (@juliaanalvarez)

Ces dernières heures lors d'une interview accordée à El Grafico, l'attaquant argentin a en effet déclaré : « J’ai vu l’enthousiasme des gens de l’Atleti, ils m’ont fait me sentir très aimé. De plus, à cause des Argentins qui étaient déjà là, parce qu’ils connaissent la langue, parce que c’est un pays un peu plus proche de ce qu’est l’Argentine par rapport à la France ou à l’Angleterre… Ce sont de petites choses, mais elles s’additionnent lorsque vous devez prendre une décision ». Pas de regrets à avoir donc pour le PSG, les chances étaient minces, malgré la présence de Luis Enrique. A noter néanmoins que les champions de France vont de nouveau tenter de récupérer un joueur offensif cet hiver. Pour cela, Randal Kolo Muani doit partir. L'international français ne manquera pas de propositions. Quant à Julian Alvarez, il vit une saison plutôt bonne avec les Colchoneros, avec 12 buts marqués et 2 passes décisives données. L'Atlético Madrid est d'ailleurs premier de Liga après 18 rencontres disputées.