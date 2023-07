Harry Kane et le PSG, c’est fini

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Difficile de savoir à quel point le Paris SG voulait s’offrir Harry Kane, mais les dirigeants parisiens se sont tournés vers d’autres objectifs devant le refus de l’attaquant de Tottenham de venir.

Recruter un numéro 9 d’ampleur internationale, telle est la motivation des dirigeants du Paris SG à l’aube de la saison 2023-2024. Ce n’est pas une mission facile puisque les perles sont rares à ce poste toujours très demandé. L’un des objectifs de Luis Campos était de récupérer Harry Kane, mais ce recrutement est, sauf bouleversement de la situation, désormais à oublier. En effet, sans même parler des négociations difficiles avec Tottenham qui n’a pas envie de perdre son meilleur joueur de ces 10 dernières années, la volonté de l’attaquant anglais n’est pas de rejoindre Paris. Une véritable claque pour le club de la capitale, qui rêvait de se payer une star anglaise pour enfin avoir un point d’appui de qualité et un finisseur.

Harry Kane refuse de signer au PSG https://t.co/s4kgs5TG5j — Foot01.com (@Foot01_com) July 12, 2023

Harry Kane hésite actuellement entre trois choix. Prolonger avec Tottenham qui est capable de lui faire une offre copieuse pour ne pas perdre la face dans ce dossier. Rester un an chez les Spurs pour partir libre à l’été 2024. Ou faire l’objet d’un transfert pour rejoindre le Bayern Munich, le seul club qui l’intéresse comme future destination. Pour le moment, rien n’est fait, mais le PSG est bien hors course, confirme le confirme le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

La cible n°1 du PSG, c'est Vlahovic

« Le Bayern Munich n’abandonne pas dans ce dossier qui devient compliqué car Daniel Levy se bat pour garder son joueur. On attend toujours la position définitive de Harry Kane après avoir parlé avec son manager. Je veux aussi ajouter qu’il n’y a plus rien de concret entre Kane et le PSG. Paris est désormais concentré sur Dusan Vlahovic », a assuré l’informateur italien, pour qui les dirigeants franciliens sont passés à autre chose, et notamment au buteur serbe de la Juventus. En attendant, le dossier Harry Kane est toujours aussi complexe, sachant que les négociations avec Tottenham s’annoncent mouvementées pour le Bayern Munich. De quoi conforter le Paris SG dans sa décision de laisser tomber cette cible pourtant très alléchante à la base.