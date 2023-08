Harry Kane, cette offre ultime écoeure le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La dernière offre du Bayern Munich pour Harry Kane pourrait faire mouche, ce qui signifie que le PSG devra définitivement oublier le capitaine de la sélection anglaise, lequel était la priorité offensive de Paris au mercato.

En quête de renforts sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain a ficelé la signature d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone pour une somme avoisinant les 50 millions d’euros. Une recrue de taille pour le club de la capitale, qui tient son ailier droit titulaire pour la saison à venir. L’objectif de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos est maintenant de trouver le futur numéro neuf de l’équipe de Luis Enrique.

Ces derniers jours, deux pistes se dégagent : celle privilégiée par le président du PSG mène à l’international français Randal Kolo-Muani (Francfort) tandis que Luis Campos est davantage dans l’optique de faire signer Gonçalo Ramos (Benfica Lisbonne). Le choix définitif du Paris Saint-Germain n’a pas encore été dévoilé mais quoi qu’il en soit, ce n’est pas le joueur prioritairement ciblé par le champion de France en titre qui revêtira le numéro neuf du PSG.

Un accord imminent Bayern-Tottenham pour Kane ?

Et pour cause, un seul joueur faisait l’unanimité en la personne d’Harry Kane, en fin de contrat dans un an avec Tottenham. Le capitaine des Spurs a toujours privilégié la piste menant au Bayern Munich et celle-ci est en passe de se concrétiser. A en croire les informations de Bild, le champion d’Allemagne en titre vient de soumettre une dernière proposition s’élevant à 85 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus soit un total de 95 millions d’euros.

Le club bavarois se rapproche plus que jamais de la barre des 100 millions d’euros fixée par le président londonien Daniel Levy pour se séparer du meilleur joueur de l’histoire de son club. Le Paris Saint-Germain, qui semble avoir abdiqué depuis quelques jours dans ce dossier, peut désormais considérer que Kane est un joueur du Bayern Munich. Un camouflet de plus pour l’état-major du PSG dans ce mercato estival durant lequel les espoirs de signer Bernardo Silva, une autre priorité offensive, se sont également envolés.