Harry Kane au PSG, c'est carton plein

Par Guillaume Conte

Le PSG a la voie royale pour signer Harry Kane, qui peut quitter Tottenham pour 100 millions d'euros.

Déjà actif sur plusieurs pistes, le Paris SG attend le début du mois de juillet pour officialiser plusieurs recrues comme Milan Skriniar et Marco Asensio. Un timing qui se fait dans la sérénité, car peu importe le nom du futur entraineur, ces arrivées sont actées. En ce qui concerne les joueurs qui doivent être transférés, c’est forcément plus délicat. Mais il y a un dossier qui avance très bien, c’est celui menant à Harry Kane. L’attaquant anglais n’en peut plus d’attendre de pouvoir soulever un trophée, que ce soit avec les Three Lions, ou surtout avec Tottenham, souvent placé par le passé, mais jamais gagnant. Et désormais, les Spurs sont même loin de se battre pour un titre en Angleterre.

Manchester United et le Real Madrid hors course

Résultat, malgré son contrat valable encore une année, le Prince Harry a des envies d’ailleurs pour tout de suite. Son rêve, c’est de jouer pour Manchester United, mais cela aura beaucoup de mal à se faire. En effet, son président Daniel Levy n’envisage pas de vendre l’enfant du club à une autre formation de Premier League. Résultat, les discussions coincent et un accord avec les Red Devils, qui ont également du mal à y voir clair en raison du rachat imminent de leur club, est très lointain.

Luis Enrique a donné son accord

Pour sortir du Royaume, deux solutions étaient à l’étude. Mais la perspective de jouer au Real Madrid est désormais à oublier. En effet, le club espagnol a annoncé avoir bouclé son mercato pour cet été avec le recrutement de l’attaquant Joselu. Une annonce surprise qui peut réserver des soubresauts, mais qui n’indique pas que le Real est en mode forcing pour s’offrir le buteur anglais. Résultat, le PSG se délecte et en profite. Selon The Mirror, Paris est désormais seul en piste pour un tel recrutement, et le club de la capitale française a accéléré ces dernières heures pour boucler cette signature. Il faut dire que Luis Enrique, grand favori pour être l’entraineur du PSG, a donné son accord.

Il reste encore à finaliser une telle opération, sachant que Nasser Al-Khelaïfi grince forcément des dents pour lâcher 100 millions d’euros pour un joueur qui sera libre dans un an. Mais afin de l’associer à Kylian Mbappé et de montrer la grande ambition du PSG pour la saison à venir, le signal à envoyer est limpide. Il ne reste plus qu’à boucler l’affaire avant que cela ne se complique, car pour le moment, le Paris SG est totalement seul en piste sur ce dossier et pourrait bien réaliser le premier très gros coup de l’été en attaque.